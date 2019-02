Internet Datenschutzbehörde BSI eröffnet Büro im Süden Die Digitalisierung hat gerade erst begonnen, sagt der Chef der Cybersicherheitsbehörde BSI. Im Kampf gegen Datendiebe und Hacker will sich das Bundesamt besser in der Fläche vernetzen.

Mail an die Redaktion Ein Binärcode, von dem ein Segment rot eingefärbt ist, steht auf einem Bildschirm. Foto: Sebastian Gollnow/Archiv

Stuttgart.Mit einem neuen Verbindungsbüro will sich die Datenschutzbehörde BSI im Kampf gegen Hacker in Bayern und Baden-Württemberg besser aufstellen. Der Mittelstand beginne erst jetzt, sich massiv zu digitalisieren, sagte der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mit Hauptsitz in Bonn, Arne Schönbohm, am Donnerstag bei der Eröffnung des Büros in Stuttgart (Baden-Württemberg). Das organisierte Verbrechen verdiene mittlerweile mehr Geld mit Cyberkriminalität als mit Drogen.

Weltweit gebe es 800 Millionen Schadprogramme und täglich kämen 400 000 hinzu, warnte Schönbohm. Es sei wichtig, sich zu vernetzen. Das neue BSI-Büro soll künftig Ansprechpartner für Unternehmen, Sicherheitsbehörden und Verwaltung in Fragen rund um die Cybersicherheit sein. Es ist zuständig für Bayern und Baden-Württemberg. Mit weiteren Büros etwa in Hamburg, Berlin oder Wiesbaden will das BSI mit Hauptsitz in Bonn im ganzen Bundesgebiet Präsenz zeigen.

Über das Süd-Verbindungsbüro habe es ein heftiges Ringen zwischen München und Stuttgart gegeben, sagte Schönbohm. Stuttgart sei ein herausragender Standort aufgrund der Prägung durch die mittelständische Wirtschaft.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU), der auch für das Thema Digitalisierung zuständig ist, sagte, die Digitalisierung beinhalte neben Chancen auch gigantische Risiken. Knapp 50 Einrichtungen in Deutschland beschäftigten sich mit der Abwehr von Cyberattacken. Umso wichtiger sei es, sich gut zu vernetzen und gut zusammenzuarbeiten. Persönliche Kontakte seien durch nichts zu ersetzen.

Es sei wichtig, dass das Bundesamt nun auch in der Fläche vertreten sei, sagte Strobl. Das Land habe mit seinen vielen Unternehmen viel zu verlieren. Wie einfach Cyberangriffe vonstattengehen können, habe man erst vor wenigen Wochen erleben müssen, als Prominente und Politiker Opfer einer Cyberattacke „aus einem Kinderzimmer“ geworden seien. Ein Hacker hatte im Dezember bei Twitter täglich neue Daten von Politikern und anderen Prominenten veröffentlicht. Ein Schüler aus dem hessischen Homberg hatte die Tat gestanden.