Leichtathletik Dattke im Marathon Vierte - Deutsche gewinnen Teamwertung Die deutsche Marathonläuferin Miriam Dattke hat zum Auftakt der Leichtathletik-Europameisterschaften in München nur hauchdünn eine Einzelmedaille verpasst. Die für Regensburg laufende 24-Jährige wurde am Montag über die 42,195 Kilometer Vierte in 2:28:52 Stunden. Bronze sicherte sich im Schlussspurt die zeitgleiche Niederländerin Nienke Brinkman.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Miriam Dattke kommt als Vierte ins Ziel. Foto: Marius Becker/Marius Becker/dpa

München.Den ersten Titel bei dieser EM holte sich Aleksandra Lisowska aus Polen in 2:28:36 Stunden. Silber ging an Matea Parlov Kostro aus Kroatien in 2:28:42 Stunden. Die deutsche Meisterin Domenika Mayer als Sechste (2:29:21) und Deborah Schöneborn (2:30:35) als Zehnte sorgten dafür, dass dem deutschen Team der Erfolg in der Mannschaftswertung nicht zu nehmen sein dürfte. Rabea Schöneborn als Zwölfte und Katharina Steinruck auf Rang 15 komplettierten das hervorragende deutsche Teamergebnis.

16 Jahre nach dem sensationellen EM-Titel für die Rostockerin Ulrike Maisch lief Dattke bis zwei Kilometer vor dem Ziel um EM-Gold. Dann setzte sich Lisowska ab, während Dattke dahinter in einer faszinierenden Schlussphase am Ende leer ausging. „Ich bin super happy, ich hätte natürlich gerne eine Medaille geholt“, sagte Dattke und meinte: „Die Stimmung ist der Hammer.“

Auf einem Rundkurs durch die Münchner Innenstadt waren vier Runden zu absolvieren. Die klimatischen Bedingungen aufgrund der Startzeit um 10.30 Uhr waren nicht so schwierig wie lange befürchtet. Beim Start waren es unter bewölktem Himmel 19 Grad, beim Zieleinlauf dann bei Sonnenschein und rund 60 Prozent Luftfeuchtigkeit 22 Grad.