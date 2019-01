Wetter Dauerschnee in Bayern bringt Rekorde Der viele Schnee sorgt für historische Niederschlagswerte. Auf der Zugspitze gab es bereits 423 Liter Niederschlag.

Mail an die Redaktion Eine Schneeraupe fährt durch die Strassen einer tief verschneiten Ortschaft. Foto: Benjamin Liss/Archiv

Offenbach.Der Dauerschnee in den Alpen hat bereits für die ersten Wetterrekorde des Jahres gesorgt. „Wir haben schon jetzt an sechs Wetterstationen historische Niederschlagsrekorde“, sagte Andreas Friedrich, Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD), am Dienstag. In Reit im Winkl, Kiefersfelden, Siegsdorf, Sigmarszell, Mittenwald und Holzkirchen seien die historischen Höchstwerte für Januar bereits jetzt übertroffen.

In Kiefersfelden wurde mehr als das Dreifache des vieljährigen Durchschnittswerts an Niederschlägen verzeichnet. Zwischen 200 und mehr als 300 Liter Niederschlag – in Form von Schnee – pro Quadratmeter wurden bis Dienstag an den Wetterstationen dieser Orte gemessen.

Rekordverdächtig entwickeln sich auch die Niederschlagsmengen auf der Zugspitze. Dort fielen im Januar bereits 423,1 Liter Niederschlag – der historische Rekordwert von 1968 beträgt 438,3 Liter. „Der Rekord ist nur noch eine Frage von Tagen“, sagte Friedrich angesichts der für das Wochenende erwarteten neuen Schneefälle.

Schneehöhenrekorde wurden zudem im Gebiet südlich von München erreicht. In Holzkirchen wurde mit 82 Zentimeter Schnee schon jetzt der Winterrekord des Jahres 2006 gebrochen, während an der Station Oberhaching 58 Zentimeter Schnee gemessen wurden. Dort wurde der bisherige Höchstwert von 56 Zentimetern am 17. Februar 1942 erreicht.

