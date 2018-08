Auto Dauerstau bei der Zulassung von Neuwagen Wer ab September einen Neuwagen anmelden möchte, könnte noch mehr Zeit auf dem zuständigen Landratsamt verbringen.

Von Michael Sperger

Bis man das Kennzeichen an seinen Neuwagens montieren darf, kann es bald noch etwas länger dauern.

Neumarkt.Es ist meistens lästig, ein neues Auto zuzulassen. Der Käufer geht zur zuständigen Zulassungsstelle beim Landratsamt, zieht eine Nummer und muss erst einmal warten. Beim Landratsamt Regensburg dauert das im Schnitt zwischen 30 und 45 Minuten. In den anderen Landkreisen in der Region liegt die durchschnittliche Wartezeit leicht unter diesem Wert. In wenigen Tagen könnte die Geduld der Kunden an allen Zulassungsstellen noch mal zusätzlich strapaziert werden.

Ab 1. September gilt für alle Neuwagen die Abgasnorm nach dem WLTP-Standard (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Der Verbrauch unter Testbedingungen wird durch das neue Verfahren näher am echten Wert auf der Straße liegen. Die Kfz-Steuern bei Neuzulassungen steigen. Das ärgert die Autokäufer. Aber auch die Mitarbeiter in den zuständigen Zulassungsstellen fluchen über die neue Norm.

„Normalerweise braucht einer unserer Angestellten fünf Minuten für eine normale Zulassung. Ab September könnte jeder Vorgang in etwa doppelt so lange dauern“, sagt Stefan Steiner. Er leitet die Zulassungsbehörde für den Landkreis Neumarkt. Die neuen Abgaswerte müssen laut Steiner, zumindest am Anfang, für jedes Auto händisch eingetragen werden.

14 Tage Mehraufwand

Bei 8000 Neuzulassungen im Jahr, etwa 4000 davon sind betroffene Autos, würde das für die Zulassungsstelle am Landratsamt in Neumarkt einen Mehraufwand von gut 333 Stunden, also etwa zwei Wochen bedeuten. „Das schlägt natürlich auf die Wartezeit der Leute“, sagt Steiner. Aktuell warten die Neumarkter etwa 15 Minuten an der Zulassungsstelle. Künftig könnte es bis zu doppelt so lange dauern.

Grund dafür ist, dass laut Steiner die Werte und die neue Abgasklasse bisher vom Kraftfahrtbundesamt nicht vollständig in ein Computer-System eingepflegt worden sind. „Die Datenbank ist bis jetzt noch ziemlich leer“, sagt Steiner. Stattdessen müssen die Mitarbeiter in den Zulassungsstellen die Daten vom COC-Papier des jeweiligen Fahrzeugs ablesen und eintippen. Die Werte unterscheiden sich nicht nur bei jedem Fahrzeugtyp, sondern auch je nach Ausstattung des Autos.

Ob das zuständige Kraftfahrtbundesamt in Flensburg bei der Datenbank in der kommenden Woche noch nacharbeitet, war nicht zu erfahren. Für eine Stellungnahme gegenüber der Mittelbayerischen war in den vergangenen beiden Tagen niemand zu erreichen.

Vier bis fünf Zahlen mehr

In der Zulassungsstelle im Regensburger Landratsamt blickt Karl Remling optimistischer auf die Neuerung. Er leitet dort seit 2005 das Sachgebiet Verkehrswesen. „Es kann sein, dass die Wartezeiten sich etwas verlängern. Aber unsere 25 Mitarbeiter werden mit der Situation klarkommen“, sagt Remling. Es gehe bei dem Mehraufwand um vier bis fünf Zahlen, die der Mitarbeiter suchen und an der richtigen Stelle in den Computer tippen müsse. Bei etwa 300 Neuzulassungen am Tag ist das trotzdem ein Mehraufwand.

Höhere Kfz-Steuer im Kommen

Insgesamt wurden im Juli in Deutschland laut Zahlen des Kraftfahrtbundesamts 317 848 Autos neu zugelassen. 12,3 Prozent mehr als noch im Juli 2017. Auch das hat mit den neuen Standard WLTP zu tun. Denn die neuen Tests gehen ins Geld. Bei Fahrzeugen, die nach der neuen Norm geprüft werden, steigt die Kfz-Steuer.

Bei den Autos, die noch nach der alten Verbrauchsnorm NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) geprüft worden sind, bleibt die Kfz-Steuer dauerhaft niedriger.

Das ist die WLTP-Norm Das Verfahren: Für den WLTP wurden weltweit Fahrdaten gesammelt. Das Verfahren soll so näher an den Bedingungen auf der Straße sein. Bisher wich der angegebene Verbrauch noch stark von dem „echten“ Verbrauch ab.

Der Test Die zu fahrende Strecke und die Dauer der Prüfung wurden verändert. Auch die Geschwindigkeit des Fahrzeugs kommt nun näher an das reale Fahrverhalten heran. Auch der Luftwiderstand wird bei dem Test berücksichtigt.

Denn Fahrzeuge, die nach dem neuen Standard geprüft sind, werden einen höheren Verbrauch aufweisen. Vor allem bei kleineren Motoren steigen die gemessenen Verbrauchswerte prozentual stark an. Mit einem NEFZ-geprüften Fahrzeug lässt sich Geld sparen.

