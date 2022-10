Musik David Hasselhoff: Gute Laune in schwierigen Zeiten

Sänger und Schauspieler David Hasselhoff (70) will 2023 auf Tournee gehen und mit seiner Musik für gute Laune sorgen. „Wir leben in schwierigen Zeiten. Da kann Musik etwas bewegen und den Menschen Lebensmut und Hoffnung geben“, sagte der Amerikaner am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Dort stellte er seine Tournee „Party Your Hasselhoff“ vor, die im März starten und durch zehn Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz führen soll. Auftakt ist in Regensburg.

dpa