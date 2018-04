Leute

David Schalko ärgert gerne humorlose Politiker

Der österreichische Autor und Filmproduzent David Schalko hat Spaß daran, Politiker wie Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zu ärgern. „Unser Innenminister ist eine richtige Prinzessin. Das Lustigste an ihm ist seine hundertprozentige Humorlosigkeit“, sagte Schalko der „Süddeutschen Zeitung“ (Samstag). Der 45-Jährige findet, dass ein Mensch ohne Humor kein Mensch sei. Der Wiener Schmäh hingegen werde oft als Humor missverstanden. „Das ist eine Verhandlungsform, um Dinge nicht direkt aussprechen zu müssen“, so Schalko. Wenn der Wiener freundlich sei, sollte man als Deutscher schleunigst die Beine in die Hand nehmen.