2. Bundesliga Debakel für 1. FC Nürnberg: 0:5 beim 1. FC Heidenheim

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga ein Debakel erlebt. Die defensiv konfuse Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl wurde am Sonntag beim 0:5 (0:3) vom 1. FC Heidenheim gnadenlos bestraft. Angreifer Tim Kleindienst erzielte die ersten vier Treffer seiner Mannschaft (19. Minute/23./39./81.). Marnon Busch (86.) setzte den Schlusspunkt gegen Nürnberger, die nach einer Roten Karte wegen groben Fouls gegen Enrico Valentini (34.) fast eine Stunde in Unterzahl spielten.

dpa