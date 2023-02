Wintersport Debakel für Hofmeister und Co. zum Auftakt der Snowboard-WM

Das deutsche Snowboard-Team um Hoffnungsträgerin Ramona Hofmeister hat zum Auftakt der Weltmeisterschaften in Georgien eine herbe Enttäuschung hinnehmen müssen. Die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin schied im Parallel-Riesenslalom am Sonntag schon im Achtelfinale aus - genau wie Melanie Hochreiter, Carolin Langenhorst, Elias Huber und Ole-Mikkel Prantl. Stefan Baumeister war bereits in der Qualifikation gescheitert. Die Titel sicherten sich die Japanerin Tsubaki Miki und der Pole Oskar Kwiatkowski.

dpa