Asylpolitik Debatte über blockierte Rettungsschiffe CSU-Politiker Mayer fordert bei Treffen der EU-Innenminister Adhoc-Verteilmechanismus und spricht von „Gebot der Humanität“

Rettungsorganisation wie Sea-Eye oder Sea-Watch stehen immer wieder vor dem gleichen Problem: Sie dürfen mit Flüchtlingen, die sie aus dem Mittelmeer gerettet haben, oft lange nicht in einem Hafen einlaufen. Und auch nach Betreten europäischen Bodens hören die Probleme für Migranten nicht auf. Foto: Chris Grodotzki/Sea-Watch.org/dpa

Bukarest.Die EU-Staaten müssen aus Sicht der Bundesregierung möglichst rasch eine vorübergehende Lösung für die immer wieder im Mittelmeer blockierten Rettungsschiffe finden. „Aus unserer Sicht ist es das Gebot der Humanität, dass wir nicht von Fall zu Fall neu diskutieren, welches Land in welcher Größenordnung bereit ist, unter welchen Umständen schiffbrüchige Personen aufzunehmen“, sagte Innen-Staatssekretär Stephan Mayer (CSU) am Donnerstag bei einem Treffen der EU-Innenminister in Bukarest. Deutsches Anliegen sei, einen „deutlichen Schritt voranzukommen, was die Schaffung eines temporären Adhoc-Verteilmechanismus anbelangt“. Es sei unwürdig, dass immer wieder neu darüber verhandelt werden müsse.

In den vergangenen Monaten hatten Italien und Malta privaten Rettungsschiffen mit Migranten an Bord immer wieder verboten, an ihren Küsten anzulegen. Zur Bedingung machten die Regierungen in Rom und Valetta, dass andere EU-Staaten die Menschen aufnehmen. Zuletzt mussten 47 Menschen fast zwei Wochen an Bord der deutschen „Sea-Watch 3“ ausharren, ehe sie in Italien an Land durften. Voraussetzung dafür war, dass sich kurzfristig mehrere EU-Länder – unter ihnen Deutschland – zur Aufnahme der Migranten bereiterklärt hatten. (dpa)

