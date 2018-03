Basketball Debüt für Brose Bambergs Banchi: „Muss abliefern“ Für Brose Bambergs neuen Trainer Luca Banchi wird es ernst. Der 52 Jahre alte Nachfolger von Andrea Trinchieri betreut den in dieser Saison so enttäuschenden deutschen Basketball-Meister am Freitag (20.00 Uhr) im Euroleague-Spiel bei Olympiakos Piräus erstmals an der Seitenlinie. Seit dem ersten Training mit der oberfränkischen Mannschaft am Dienstag hatte Banchi aber nur wenig Zeit, Einfluss auf die Bamberger zu nehmen.

Bamberg.„Ich muss abliefern. Das ist nicht einfach, weil ich nur wenig Zeit habe“, räumte Banchi ein, der zuvor Auxilium Torino in seiner Heimat betreut hatte. „Seit Tag eins meiner Arbeit möchte ich jedem beweisen, dass ich hier bin, um das Team zu unterstützen, es besser zu machen und die Ziele mit ihm zu erreichen, die es verdient.“

In der Euroleague hat Bamberg nur noch theoretische Chancen auf das Erreichen der Playoffs. Die Griechen sind indes schon für die nächste Runde qualifiziert und bauen auf die beiden ehemaligen Brose-Profis Janis Strelnieks und Brian Roberts in ihrem hochkarätigen Kader.

Immerhin konnten die Bamberger, die sich vor zweieinhalb Wochen von ihrem früheren Erfolgscoach Trinchieri getrennt hatten, am vergangenen Wochenende erstmals nach vier Monaten wieder in der Fremde gewinnen. „Dieser Sieg ist etwas, worauf wir aufbauen können“, meinte Aufbauspieler Daniel Hackett nach dem 105:96 in der Bundesliga gegen die Gießen 46ers.