Brände Defekter Rollstuhl löst Brand in Seniorenheim aus Ein brennender Elektro-Rollstuhl hat zu einem Einsatz der Feuerwehr in einem Seniorenheim in Weiden geführt.

Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Weiden.Zwei Pflegekräfte hatten das Feuer im Zimmer einer 85-Jährigen entdeckt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Seniorin habe sich im Bett befunden, der brennende Rollstuhl direkt daneben, berichtete ein Polizeisprecher. Die Frau konnte vom Pflegepersonal aus dem Zimmer gebracht werden. Die Feuerwehr löschte den Rollstuhl.

Elf Bewohner wurden während des Einsatzes am Samstagnachmittag vorsorglich in andere Bereiche des Heims gebracht. Die 85-Jährige und die beiden Pflegekräfte, die sie aus dem Zimmer retteten, kamen mit dem Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus. Im Zimmer der Seniorin entstand Schaden in Höhe von rund 25 000 Euro.

Der Rollstuhl habe nach ersten Erkenntnissen vermutlich einen Defekt gehabt und sei deswegen in Flammen aufgegangen, hieß es.

