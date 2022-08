Ermittlung Degen-Angriff in Weiden: Polizei sucht Zeugen

Drei Tage nach einem Degen-Angriff in Weiden bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise. Eine 65 Jahre alte Frau steht im Verdacht, am Dienstag in der oberpfälzischen Stadt drei Männer attackiert zu haben, zudem soll sie vorher im nahe gelegenen Vohenstrauß einen Passanten angegriffen habe. Die Frau wurde in der Psychiatrie untergebracht. Den Ermittlungen nach könnte die Frau in der Woche zuvor „Kontakt nach Zwiesel“ gehabt haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Wer die Frau oder ihren Wagen in auffälliger Weise gesehen habe, möge sich bei der Polizei melden, hieß es.

dpa