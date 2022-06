Anzeige

Landgericht Deggendorfer Mordprozess: Psychiatrisches Gutachten erwartet In dem Wiederaufnahmeverfahren um den gewaltsamen Tod einer jungen Frau aus Niederbayern soll am Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Deggendorf das psychiatrische Gutachten vorgetragen werden. Angeklagt ist der 28 Jahre alte Ex-Freund des Opfers. Ihm wird Mord vorgeworfen. In einem ersten Prozess war er 2017 wegen Totschlags an der 20-Jährigen verurteilt worden. Weil Zeugen in dem ersten Verfahren zugunsten des Angeklagten falsch ausgesagt hatten, wird der Fall nun neu verhandelt.

Deggendorf.Die entscheidende Frage, die bei dem Verfahren geklärt werden soll, lautet: Hat der Deutsche die Mutter seines Sohnes erstochen, als sie schon schlief? Eine Tötung im Schlaf würde das Mordmerkmal der Heimtücke bedeuten. Im ersten Verfahren hatte sich diese Frage nicht zweifelsfrei klären lassen.

Der Fall hatte im Herbst 2016 auch deshalb für Aufsehen, weil der Täter sein Opfer in Folie verpackt in der Wohnung versteckt hatte und mit dem kleinen Sohn nach Spanien geflohen war. Von dort aus schickte er vom Handy des Opfers Nachrichten an deren Angehörige, um diese in Sicherheit zu wiegen. Zudem ließ er sich ein Tattoo mit dem Namen und den Lebensdaten der jungen Frau sowie dem Satz „Danke für alles“ auf den Arm stechen. Die Mutter der 20-Jährigen entdeckte zwei Wochen nach der Tat die Leiche.