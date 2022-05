Gerichtsverhandlung Deggendorfer Raser-Prozess wird teilweise neu verhandelt

Ein tödlicher Raser-Unfall in Niederbayern muss vor dem Landgericht Deggendorf in Teilen neu verhandelt werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat eines der zwei Urteile vom November 2019 zugunsten des Verurteilten abgeändert und teilweise aufgehoben. Ab 4. Mai (09.00 Uhr) muss sich der Mann nach Justizangaben erneut vor dem Landgericht Deggendorf verantworten.

dpa