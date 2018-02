Olympia

DEL-Pause für Münchner Nationalspieler nach Olympia-Erfolg

Nach dem Sensationserfolg bei Olympia verzichtet der EHC Red Bull München für zwei Spieltage auf seine Eishockey-Nationalspieler. „Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Wir Münchner haben die Nachricht bekommen, dass wir erst am Sonntag spielen müssen, das ist eine sehr gute Nachricht“, sagte Münchens Stürmer Dominik Kahun am Sonntag in Pyeongchang nach dem 3:4 nach Verlängerung im Finale gegen die Olympischen Athleten aus Russland. Gleich sieben Nationalspieler waren aus München in Südkorea mit dabei.