Eishockey DEL-Playoffs: Favoriten wieder in der Spur

In der Deutschen Eishockey Liga sind die Titelfavoriten EHC Red Bull München und die Adler Mannheim nur noch einen Sieg vom Playoff-Halbfinale entfernt. Die Adler drehten am Freitag mit einer Energieleistung ein 0:3 gegen die Kölner Haie noch in ein 4:3 (0:0, 1:3, 3:0) und führen in der Best-of-Seven-Serie, in der zum Weiterkommen vier Siege notwendig sind, nun mit 3:2 nach Erfolgen.

dpa