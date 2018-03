Eishockey

DEL-Playoffs: München gewinnt zum Halbfinal-Auftakt

Titelverteidiger EHC Red Bull München und die Eisbären Berlin haben ihre Auftaktspiele im Playoffs-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga gewonnen. Der deutsche Meister besiegte am Donnerstagabend die Adler Mannheim mit 4:2 (2:1, 1:1, 1:0), Berlin setzte sich gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) durch. Die zweiten Spiele in der Serie finden jeweils am Samstag in Mannheim und Nürnberg statt.