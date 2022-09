Eishockey DEL-Trainer sagen offenes Titelrennen voraus

Das Rennen um den Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga ist nach Ansicht der Trainer in der kommenden Saison völlig offen. Die meisten der 15 Coaches wollten sich vor dem Saisonstart am Donnerstag in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht mehr auf einen Titelfavoriten festlegen.

dpa