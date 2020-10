Anzeige

Demonstrationen Demonstranten für und gegen Corona-Regeln am Bodensee Demonstranten für und gegen die Corona-Regeln haben sich in Konstanz am Bodensee versammelt.

Mail an die Redaktion Eine Mann trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift: "Pflege gegen Rechts". Foto: Felix Kästle/dpa

Die sogenannte Friedensmenschenkette, die um den Bodensee herum führen soll. Foto: Felix Kästle/dpa

Konstanz.Wohl wegen des anfänglich schlechten Wetters kamen nicht so viele Menschen wie erwartet, teilte die Polizei am Samstagnachmittag in einer ersten Zwischenbilanz mit. Die ein oder andere Veranstaltung fiel den Angaben nach bei Regen auch ganz ins Wasser. Mit Beginn der sogenannten Friedensmenschenkette um den Bodensee und bei besserem Wetter strömten dann aber mehr Menschen zu den Veranstaltungen.

Die Menschenkette soll laut Mitveranstalter Gerry Mayr durch Liechtenstein, Österreich, die Schweiz und Deutschland führen. Der Unternehmer veranstaltet am Sonntag in Konstanz auch eine „Querdenken“-Demonstration gegen Corona-Maßnahmen, zu der 4500 Menschen angemeldet sind.

„Aus polizeilicher Sicht verlief der heutige Samstagvormittag bis in den frühen Nachmittag sehr ruhig“, hieß es. Unter den gemeldeten Vorfällen waren etwa zwei „Querdenker“, die ohne Maske in eine Gaststätte wollten, aber des Hauses verwiesen wurden. Auch die Verkehrsbeeinträchtigungen hielten sich zunächst in Grenzen.