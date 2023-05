Umwelt Demonstrationen gegen Razzia bei Letzter Generation

In Augsburg wollen Unterstützer gegen Durchsuchungsaktionen bei Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation demonstrieren. Für 18.00 Uhr am Mittwochabend kündigte das „Offene Antifaschistische Treffen“ eine Spontandemonstration an. „Auf die Straße in Solidarität mit der Letzten Generation nach der bundesweiten Razzia“, heißt es in dem Aufruf. Die Polizei bestätigte, dass eine Demonstration bei der Stadt angemeldet worden sei.

dpa