Der April verabschiedet sich wechselhaft

München.Beim Tanz in den Mai kann man sich heuer in Bayern eventuell nasse Füße holen. Denn ausgerechnet zum Start in den sogenannten Wonnemonat wird es wieder etwas kühler. Allerdings geht dies von einem recht hohen Niveau aus: So genossen die Menschen in Bayern am Wochenende noch einmal sommerliches Wetter mit Temperaturen bis zu 28 Grad, keine Spur also vom traditionell wechselhaften April.

Für den Montag kündige sich allerdings ein Wetterwechsel an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Temperaturen gehen deutlich zurück, vereinzelt kann es zu Schauern kommen. Viel Niederschlag wird allerdings nicht erwartet. Die Kaltfront, die den Freistaat von West nach Ost überquert, verursacht vor allem Windböen, der so manchen Maibaum schwanken lassen dürfte. Richtiges Ausflugswetter ist dann am Dienstag, dem Mai-Feiertag, zumindest im Süden auch nicht in Sicht. Bei Temperaturen zwischen 13 und 19 Grad fallen vor allem südlich der Donau immer wieder Schauer. Im Norden des Freistaats ist es dagegen freundlicher, dort überwiegt die Sonne. „Alles in allem angemessen für Anfang Mai“, kommentierte der DWD-Meteorologe.

