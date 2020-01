Handwerk Der bayerische Dudelsackbauer Aus einem ungewöhnlichen Hobby wurde ein Beruf: Heute ist Florian Ganslmeier ein gefragter Meister seines Fachs.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Straubing.Wer an den Dudelsack denkt, der denkt zunächst an Schottland. Doch auch, wenn man über die Entstehungsgeschichte dieses Instrumentes nicht viel weiß: Dort ist er nicht erfunden worden. Und dort wird er nicht ausschließlich gebaut, sondern auch in Niederbayern. Dafür sorgt Florian Ganslmeier aus dem Landkreis Deggendorf. Der 38-Jährige fertigt seit vielen Jahren Dudelsäcke und ist der einzige hauptberufliche Dudelsackbauer Bayerns.

Sicking, ein beschauliches Dorf im Landkreis Deggendorf, gesäumt von Feldern und Wiesen. Hier würde keiner ausgerechnet einen Dudelsackbauer vermuten. Doch Ganslmeier hat mit seiner Familie hier eine Heimat gefunden, in einem liebevoll restaurierten kleinen Dreiseithof. Hier hat auch die Werkstatt Platz. Es duftet nach Holz, und wenn Ganslmeier mit geschickter Hand die Dudelsackpfeifen bearbeitet, die er später in seine Instrumente einbaut, fallen die Sägespäne leise rieselnd zu Boden. Florian Ganslmeier versteht sein Geschäft, er hat es von der Pike auf gelernt. Das wissen auch seine zahlreichen Kunden. Wer ein Instrument will, muss mit Wartezeit rechnen.

Jedes Instrument ist individuell

Der Handwerker fertigt nicht den schottischen Dudelsack, sondern das Hauptaugenmerk liegt auf deutschen und französischen Instrumenten. Dieser Typ nennt sich Schäferpfeife, Hümmelchen oder Dudey. „Weltweit gibt es rund 250 verschiedene Dudelsackartenpfeifen“, erzählt er, während er eine Pfeife mit geschickter Hand bearbeitet. „Zu jedem Dudelsack gehört mindestens eine sogenannte Bordunpfeife, die den Grundton erzeugt. Es können aber auch mehrere sein“.

Kein Instrument, das Ganslmeier baut, ist wie das andere. Dabei richtet er sich nach dem individuellen Wunsch der Kunden. Er selbst spielt mehrere Instrumente, darunter auch den Dudelsack: „Das ist wichtig, damit ich meine Stücke auch selber stimmen kann und ich weiß, worauf es ankommt.“ Auf einem Mittelaltermarkt in Neufahrn bei Landshut fiel ihm damals zum ersten Mal der Dudelsack auf: „Ich wollte auch so einen.“ Also steigerte er sich 1998 einen bei eBay. „Für 50 Euro – das konnte nichts werden. Ich habe über ein Jahr gebraucht, bis er annähernd spielbar war.“ Doch er bekam ihn zum Klingen, heute hängt er im Ausstellungsraum in Sicking. Bald war der Eifer geweckt, selbst einen Dudelsack zu bauen. Ganslmeier wälzte Beschreibungen und Anleitungen und bekam es ganz gut hin. Bis dahin war er als Informatiker in einer Firma tätig. „Doch ich wollte mich ganz dem Instrumentenbau widmen“, blickt er heute zurück.

Dudelsack boomt Band: Florian Ganslmeier spielt selber Dudelsack in einer Band und freut sich, dass das Instrument seit rund zehn Jahren wieder auf dem Vormarsch ist. „Mir gefällt der ganz besondere Klang und dass man seine eigene Begleitung dabei hat. Und dass es sich um ein Instrument handelt, das die Leute schnell begeistern kann. Die meisten finden den Dudelsack einfach toll.“

Online: Mehr Informationen über Instrument und Werkstatt gibt es unter www.dudelsackdesign.de.

So begann er 2009 seine Ausbildung zum Holzblasinstrumentenmacher, die er 2011 abschloss. Seither ist er hauptberuflich Dudelsackbauer. Manch einer erklärte ihn damals für verrückt, seinen gut bezahlten Job an den Nagel zu hängen. Die gut gefüllten Auftragsbücher geben ihm heute Recht, und er hat seine Entscheidung nicht bereut. Pro Monat fertigt er mindestens zwei Dudelsäcke. Die Preise beginnen ab 1000 Euro, je nach Finessen und Anzahl der Pfeifen.

Die schwierige „zweite Lunge“

Alles an seinen Instrumenten ist Handarbeit, von den Pfeifen bis zum genähten Ledersack, der beim Spielen wie eine „zweite Lunge“ fungiert. Der ist oft auch das Problem, das Anfänger mit dem Dudelsack haben: „Sie meinen, sie müssen wie bei der Flöte dauernd pusten. Dabei hält der Luftsack ein wenig her, wenn er erst einmal gefüllt ist. Es dauert ein paar Tage, bis man das raus hat.“ Seine Fertigkeiten gibter auch in Kursen weiter. Die Kunden kommen aus ganz Deutschland, aus Österreich und der Schweiz und schätzen die Handarbeit.

Kernstück jeder Pfeife ist das Rohrblatt, ein kleines Blättchen, das hin und her schwingt und den Ton erzeugt: „Ohne Rohrblatt ist der Dudelsack stumm.“ Die Hölzer, die Ganslmeier für seine Instrumente verwendet, nimmt er gerne von Bäumen, die er auch selber fällt. „Einmal quer durch den Obstgarten“, beschreibt der 38-Jährige sein Rohmaterial: Kirsche, Birne, Apfel und Zwetschge, nimmt er hier vor allem, aber auch besondere Gehölze, wie Flieder und Buchsbaum oder exotische Hölzer wie Olive und Grenadill, kommen zum Einsatz. In einem Sägewerk werden daraus Bretter, und diese lagern bis zu zehn Jahre, bevor aus ihnen in Handarbeit die Pfeifen werden, damit das Holz auch gut genug trocken ist und Spannungen abgebaut hat. Bei den Obsthölzern passt auch die Optik des Holzes, und das ist Ganslmeier wichtig, denn er nennt sich auch „Dudelsackdesigner“.

