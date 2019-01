Stallgespräch Der BBV fordert Anerkennung für Bauern Die Verbraucher wollen Bioware, sind aber nicht bereit, dafür zu bezahlen, bedauert Bezirkspräsident Josef Wutz.

Von Evi Paleczek

Mail an die Redaktion Moderne Nutzviehhaltung beschränkt sich nicht auf ein bestimmtes Konzept, sie bedeutet, dass es den Tieren gut geht, sagt BBV-Bezirkspräsident Josef Wutz (rechts) beim Besuch am Hof von Willi Lankes. Foto: Paleczek

Furth im Wald.Moderne Nutzviehhaltung macht einen landwirtschaftlichen Betrieb zukunftsfähig. Und dabei bedeute modern nicht, dass der Betriebsleiter nur die neuesten Maschinen auf seinem Hof stehen haben muss. Das betonte Bezirkspräsident Josef Wutz beim Stallgespräch des Bayerischen Bauernverbands (BBV) am Donnerstagvormittag am Hof von Willi Lankes in Gschwand bei Furth im Wald im Landkreis Cham. Moderne Nutzviehhaltung heißt vielmehr, dass es den Tieren gut geht.

Das zählt, sagte Wutz, auch für die Landwirte, weil gesunde Kühe mehr Milch geben als Tiere, die sich nicht wohlfühlen in ihrer Haut. Der Bezirkspräsident betonte deshalb auch, er sei nicht gegen die Anbindehaltung – es komme auch hier darauf an, wie die Tiere gehalten werden.

Lichtdurchflutet und luftig



Etwa die Hälfte aller Kühe im Landkreis Cham, einem Milchvieh-Landkreis, stehen aber bereits in den modernen Laufställen, so wie bei Maria und Willi Lankes. 2009 haben die Betriebsleiter viel Geld in die Hand genommen und einen neuen Stall für 80 Kühe gebaut. Modern, lichtdurchflutet und luftig ist es hier, meinte Lankes, als er sich dort umsah. Mittlerweile weiß man ja, dass es Kühe nicht warm brauchen, sondern sich bei einer Temperatur um die zehn Grad am wohlsten fühlen. Nur trocken sollte es sein, mit möglichst wenig Zugluft.

Stallgespräch Aktion: Einmal im Jahr lädt der Bayerische Bauernverband in jedem seiner Bezirke – immer auf einem anderen landwirtschaftlichen Betrieb – zu einem sogenannten Stallgespräch ein.

Hintergrund: Dabei will der BBV ein Bewusstsein für Herausforderungen und Probleme in der Landwirtschaft schaffen und moderne Nutzviehhaltungen vorstellen.

Milchviehbetrieb: In diesem Jahr hat Bezirkspräsident Josef Wutz den Hof von Willi und Maria Lankes in Gschwand bei Furth im Wald ausgesucht. Dort stehen 120 Kühe in den drei Ställen.

Für die Landwirte selbst bedeutet ein solcher Laufstall eine riesige Arbeitserleichterung, betonte Willi Lankes, gab aber auch zu bedenken, dass sich so große Investitionen natürlich nur lohnen, wenn es weitergeht mit dem Betrieb. Bei ihm wird das mit Sohn Andreas und seiner Frau Sandra der Fall sein. Deshalb war es Lankes wichtig, stetig zu investieren und „die Sach“ in gutem Zustand zu halten. „Etwas Kaputtes braucht man nicht übergeben“, meinte er, „dann haben die Jungen keine Chance.“

Eine Chance auf Fortbestand hat ein landwirtschaftlicher Betrieb außerdem nur, wenn sich die Generationen, Alt und Jung, verstehen, ist sich Lankes sicher. „Das muss funktionieren, sonst fühlt sich keiner wohl.“ Sein Sohn und er haben sich etwa schon oft darüber unterhalten, auf Bio umzustellen, erzählte er. Beide wären gar nicht abgeneigt, aber es würde an der Wirtschaftlichkeit scheitern, meinte der Landwirt.

Der Markt ist nicht groß genug



Was Kühe bei einer Bio-Haltung weniger an Milch geben, würde sich mit den Einsparungen bei Kraftfutter und Dünger sowie mit dem höheren Preis für die Milch ausgleichen, sagte Lankes. Das Problem ist vielmehr, dass der Markt nicht groß genug ist für die Bio-Schiene. Das bestätigte Wutz. Es herrsche eine große Diskrepanz zwischen dem, was die öffentliche Diskussion fordert und dem, was die Leute wirklich zu zahlen bereit seien. Wenn man sich so umhöre, bekomme man den Eindruck, mehr als die Hälfte der Bürger wollten Bio-Lebensmittel, tatsächlich liege der Anteil im Lebensmittelhandel aber bei fünf Prozent. 20 Prozent der Bio-Milch werde derzeit konventionell vermarktet. Auch Goldsteig in Cham habe keinen weiteren Bedarf nach Bio-Milch.

Angesichts dieser Diskussion dürfe man aber auch nicht vergessen, dass nicht alles schlecht sei, was nicht Bio sei, betonte Wutz. Im Gegenteil. Viele Betriebe in der Region seien weit entfernt von der verrufenen Massentierhaltung. Da sei ein wenig mehr Achtung vor den Landwirten angebracht.