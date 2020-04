Familie Der Bruder an meiner Seite Geschwister begleiten uns ein Leben lang. Drei Oberpfälzer Brüderpaare geben Einblick in ihre Beziehung.

Von Marianne Sperb

Merken

Mail an die Redaktion Die Baukünstler: Christian (links) und Peter Brückner entwickeln ihre preisgekrönten Projekte Seite an Seite, im Dialog. Foto: Christian Grau

Regensburg.Sie sind an unserer Seite, so lange wir denken: Geschwister. Sie lernen voneinander und oft konkurrieren sie miteinander, erst um das liebste Spielzeug, später um das größte Schnitzel und immer um die Rolle im Leben. Zum „Tag der Geschwister“ am 10. April erzählen drei außergewöhnliche Brüderpaare, was sie verbindet und trennt, was sie am anderen bewundern oder vielleicht nicht ausstehen können: die Mediziner Michael und Andreas Nerlich, die Architekten Christian und Peter Brückner und die Musiker Andi und Hannes Teichmann.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

##### ### ######### ######## ####### #### ##### ################# ### #,# ####### #########. #####, ######## ####, ##### ### #### #############, #########, ######## ####, ### #### ########. ### ####### ########## ### ###### #### ### ### ########## ##########, ##### ### ######. „######## & ######## ###########“ ####### ######, ### ########, ### ###### #######: ####### ### ######. ## ##### ## ## ####### ######## ###### ####, ##### ########################## ##########, ### #### ### ###### #### ###### ### ######## ####### #####. #### ######## #### ### ###### ############## ### ###### ########, #### #########, ### ###### ### ### ###### ### #### ###########, #### ####, #####, ####.

„## ### ######## ###### ### ### #####“, #### ######### ########. ### ###### ###### ## ###### ##### ######## #####, ### #### #### ##### ## #### ####, #######: ####### #### #### ## ###### ### ####? „### ###### ### ######: ## ####### ## #####“, #### ######### ########. „######## ####### ### ######, #### ### ###### ######## ### ### #### #### ##### ### #### ####.“

### ###### ###### ### ######## ### #### #### ### ##########, ### #########, ### ### #####, ### ############, ### ### ##### ### ### ### ####### ########### ####. #### ### ###### ### ################# ###### ######, ### ##### #### ##### ##########. ##### ######## ######### ## ####### ### ###### ### ########## ######### ### ######### ######### ### ##### #######, ##### ## #### ############# ##########. „### #### ########## ####, ## ############ ## ######“, #### ##.

######### ### ## #### ## ########### ### ### #####, ##### ## #### ### ### ########### #########, ### #### ## #### ######## #########, #### ## ##### ############. ### ############## ######## ##### #### ### ###### ### #####. ### ###### ###### ####: „######### ###’#!“ ### ############### ####### ########### ########### ##############, #### ### ########## ###### #### ##### ###### ### ########. ########## ###### ########## ########. „### #### #### #######“, #### ##### ########. #### ###### #### ####: „### ####### ####### ### ## ##### ###, ## ##### ## ####.“

### ####### ### ### #########

### ############# ####### #######, ######## ####, ##### ### ######## ###########, ## ### ##### ## ###### ###. ### ############# ####### #######, ######## ####, ####### ### #### ############ ######## ###### ##### #####: ##### „#########“ #### ## ##### ##### ###. ### #####, ####### ## #######, ### ##### #######. ### ### ####### ### ### ### #### ####: „######### #### ### ######, ### ###### ### ### ##“, #### ####### #######, ############# ############ ####### ### ###############, ### ## ########### ########## ############ ######. ### ###### ###### ### ####### ##########: ## ###### ######## ### ######### – ## ###### ### ############## ######### ### ######## ######### ### ########### – ### ##### ####### ### ######-#######.

„### ##### ### ####### ######, ## ####### ###### ### ### ###########. ### ### ######## #######!“, ####### ####### ####### #### ##### ######. „#### ### ### ### #### ### ##### ###############.“ #####, ### #### ### ### ### #### ##### ### #### ####, ###, ####’# ##### ###, ########## ########### ### ####### ### ### ## ###### ########## ###, ### ### ### ##### ############# ## ####: ## ###### #### ### #############, ##### ## #########, ###.

„### #### ### ###### ### ### ##### #####“, ########## #### #### ######. ####### ####### ### ### ############ ############## ###. ## ### #### ###### ### ### ######## ##########, #### #######, ### ####, ########## ########## ######. #### ####### ## ######## ### ############## ######. ### „########### ### #########“, ### ## ##### ######### ### ####-##### ###### ######## ### ##### ## ###-######-######## ###, ## ## ########### ## ######, ########## ### ########## ### ### ############ ### ######. ### ############ ##### #### ##### ######, ### ### #### ####### ######.

„## ### ########## ############ ### ############“, #### ### ####### #### ### ##########. „### ### #### ## ### ### ##### ### ###.“ ######### ###### ####### ####### #### ###### ######: „## #### ######## ######### ### #### ##########. ## ### ##### ### ###### ### ### ########## #######. ### ##### #### ######### ### ### ###### ###### ######.“ ### ###### ###########, ##### #### ######, #### ####’# ###### #######, ### #### ### ### ######, #### ### #### ###, #### ####### #######: „### #####, ### ####### ### #### ###.“

##### ## ##### ##### ### ####

### ########## ######### ######, #### ### ##### ### #############, ### ### ### ### ###### ###### ######### ###, #### ### ### ###### #### ############ #### ############# ###########. #### (##### ##) ### ###### (##### ##) ####### ### ##### ###. ### ###### ###### ##### ######## ## ######## ### ### ##### ######## ## ############ „#### ####“, ###### ### ######, #### ### #########. ### ####-######, # ### ##, ######### ### #### ##### ######## ####: „############“. ### ######## ## ####-#### #### ############## ### #### ### ############# ### ##### ##########. ### ##### „###########“ ### „##### ##“ #######. ##### ### „######## #########“ #### ######## ######## #####.

„## ### ### ################. ## ########### ######, ##### ### #######“, #### ###### #### ####. „### ### ### ###########, #### ### #####-#########.“ ### ###### ##### ##### ##### ##### ########## ### ### ## ##### #########. ######, #####, ######: ######### ######### ### ### ####, ####### #########, ### ##### ### #########. ### ###### ######## ########## #### ############# ### ########## ####### #############. ### ### ####### ########## ######## ### ############-########### „#’######“, ### ##### ### ## ###### ###### ### ##### ### ##### ########### #######, ## #### ##### ## ###### #### #########-######## ##.

### ###### ######### #### ########### ### ########### ########. „### ###### ### #### #########. ### ##### #### ## ######### ####. #### ### ####### ##### ## #### ## ######## ###########. ## ### ### #### ###### #######“, ########## ####. #### ###### ##### ###. „## ### ######## ### #####“, #### ###### #### ####. „## #### ### ##### #####“, #### #### #### ######. ### ###### ###### ### #### ###### ########. „#### ### #######“, #### ####, „### ########. ### ####.“

#### #### ## ### ######-####