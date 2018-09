Menschen Der Chef spürt die Mega-Trends auf Johann Bögl treibt den Neumarkter Bau-Riesen Bögl voran. Er spricht über die Magnetschwebebahn, die Baufabrik – und Familie.

Von Marion Koller

Mail an die Redaktion Johann Bögl vor einem neuen Bagger. Die Firmengruppe Bögl hat sich inzwischen weit über einen Bau-Riesen hinaus entwickelt. Foto: Koller

Der Hauptsitz der Firmengruppe in Neumarkt Foto: Firmengruppe Max Bögl

Neumarkt.Johann Bögl baut mit Leidenschaft. Das hat er geerbt. Der 44-Jährige, seine Geschwister und weitere Familienangehörige leiten die weltweit tätige Firmengruppe Max Bögl in dritter Generation. Johann Bögl tritt zurückhaltend auf, argumentiert sachlich und belegt beinahe jede Aussage mit Zahlen. Emotional wird er beim Thema Kinder. Um Zeit für seine zwei Töchter und zwei Söhne zu haben, verzichtet er auf ein Hobby und nimmt sich jedes Wochenende frei.

Herr Bögl, Ihr Großvater hat das Unternehmen 1929 gegründet. War es klar, dass die Enkel einsteigen?



Ja. Oberstes Ziel unseres Familienunternehmens ist: Wie schaffen wir es, das Unternehmen in die nächste Generation zu bringen? Wir sind als Kinder vom Vater ans Thema Bauen herangeführt worden. Er hat uns oft mitgenommen, wir haben Ferienarbeit gemacht und er hat nie über die Firma gejammert. Das war mit ausschlaggebend, dass meine Geschwister und ich motiviert in den Konzern gegangen sind. Ich versuche, das auch meinen Kindern vorzuleben. Natürlich gibt es im Alltag auch Ärger, aber Jammern hilft nichts. Ein Unternehmen weiter zu entwickeln, ist faszinierend.

Was macht Sie zufrieden?



Ich bin bodenständig. Ich freue mich, etwas bewegen zu können. Das ist die Faszination. Keiner kann so direkt bewegen wie ein mittelständischer Unternehmer. Die Firma ist jedoch nicht alles, die Familie ist wichtiger. Wenn sie zusammenhält – und das ist bei uns der Fall – macht das schon zufrieden.

Reicht die Verkehrsinfrastruktur in der Region Regensburg aus?



Man muss die starken Regionen weiter stärken und das zählt auch für Regensburg. Das wird nur gehen, wenn man die Infrastruktur weiter ausbaut und die notwendigen Veränderungen bei der Mobilität zulässt und mit entsprechenden Rahmenbedingungen fördert. Das muss nicht nur heißen, Straßen zu bauen, sondern mit intelligenten, umweltfreundlichen Angeboten Lösungen zu bieten. Das haben wir verstärkt vor, und solche Lösungen werden eine weitere, wichtige Säule unseres Unternehmens werden.

Warum bauen Sie eine Magnetschwebebahn in China, nicht in Deutschland?



Wir waren Entwickler und Ideengeber für den Fahrweg des Transrapid und haben das Projekt in Shanghai mit realisiert. Leider konnten wir es in Deutschland nicht umsetzen. Wir haben gesagt, das kann doch nicht das Ende der Magnetschwebebahn sein, einer tollen Technik. Also fingen wir 2010 an, mit einem eigenen Team eine völlig neue Bahn zu entwickeln, nicht nur den Fahrweg. Heute haben wir ein einsatzreifes Produkt, das Transport System Bögl – ideal für Städte, weil es lautlos, flexibel und abgasfrei ist. In China haben wir die ersten Kunden gefunden. Wir arbeiten daran, Kunden in Deutschland zu gewinnen.

Sie bauen Windräder, Wohnungen, Infrastruktur. Ihr Lieblingsprojekt?

Das ist schwer zu sagen. Wir bauen 300 bis 500 Projekte im Jahr. Was uns stark fasziniert, ist die Industrialisierung des Bauens. Dafür haben wir die erste „Baufabrik“ in der Region errichtet. Dort stellen wir Raummodule für den Wohnungsbau industriell am Fließband her, die sogenannten „maxmodule“. Das Grundmodul ist aus Beton. Fenster, Türen, Fußbodenheizung, also 80 Prozent der Ausstattung, sind schon drin. Es ist spannend, auch wenn es viele Schwierigkeiten gibt. Beim Modulbau muss der Auftragnehmer viel früher in die Projekte involviert werden. Die Zusammenarbeit am Bau muss sich verändern. Das könnte eine Revolution in der Branche werden.

Wann ist die Fabrik gestartet?



Vor einem Jahr. Wir können alle Arten von Geschosswohnungsbau herstellen. Nur noch Montieren auf der Baustelle, das ist ein Zukunftsmodell. Mindestens ein Drittel der Arbeitszeit am Bau ist Verschwendung. Ich sage nicht, dass da einer schlecht arbeitet. Es vergeht viel Zeit mit Hin- und Hertragen des Materials, Saubermachen und Ähnlichem. Mit „maxmodul“ bauen wir schneller und effizienter. Zurzeit errichten wir damit Wohnungen in Manching, Bayreuth, Frankfurt und Dresden. Wir können 1500 Wohnungen im Jahr realisieren.

Wie viele Mitarbeiter könnten Sie sofort einstellen?



Wir haben allein auf der Homepage 300 offene Stellen. Wir suchen neben Bauberufen zum Beispiel auch Elektroingenieure für die Magnetbahn. Außerdem werden 1000 unserer 6500 Mitarbeiter in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen. Deshalb wollen wir die Zahl der Azubis erhöhen. Wir hatten immer 100. Heuer konnten wir 141 Azubis begrüßen. In den kommenden Jahren werden wir die Anzahl auf 500 jungen Menschen steigern. Das ist unsere Zukunft.

Sie lassen sich viel einfallen, um junge Leute anzuziehen.



Man muss sich um die Azubis bewerben und etwas bieten. Die zwei Besten bekommen für ein halbes Jahr einen peppigen Stadtflitzer in „Böglblut“-Optik. „Hast du‘s im Blut?“ ist unser prägnanter Slogan. Wir wollen den Spirit für die Firma stärken. Das lohnt sich. Leider geht die Schere zwischen den Bewerbern, die anpacken wollen, und denen, die nicht so motiviert sind, auseinander.

Studieren zu viele Abiturienten?



Ja. Der große Engpass der Zukunft wird das Handwerk sein. Hierzu müssen wir alle massiv mehr tun und werben. Wir bieten 29 Ausbildungsberufe und 3 duale Studiengänge. Die Chance, bei einem Familienunternehmen die Karriereleiter hochzusteigen, ist viel realistischer als bei Konzernen, auch ohne Studium. Das müssen wir noch mehr kommunizieren.

Wie weit ist die Firmengruppe bei der Digitalisierung?



Bei den Bau-Modulen sind wir mit digitaler Planung und sparsamer, effizienter Produktion weit. In anderen Bereichen haben wir, wie unsere ganze Branche, sicher noch Nachholbedarf. Da hat die Baubranche aber auch eine große Chance. Das geht bis zum Lkw- oder Baumaschinenfahrer, der über sein Transportlogistiksystem im Fahrzeug mit der digitalen Planung kommuniziert. Für die Menschen bedeutet die Digitalisierung jedoch, dass Entscheidungen oft früher und klarer getroffen werden müssen, sonst kann ich ein Modell nicht bearbeiten. Ich muss mich konsequenter an Regeln halten, sonst funktionieren digitale Prozesse nicht.

Gibt es Hürden?



Ja, dass Systeme von unterschiedlichen Herstellern nicht aufeinander abgestimmt sind. Ich habe viele Baumaschinen – von Liebherr, Caterpillar, Mercedes, MAN. Es ist extrem schwer, Schnittstellen zwischen den Maschinen herzustellen. Die große Kunst ist die intelligente Vernetzung. Eine noch große Aufgabe.

Werden Ihre Kinder ins Unternehmen einsteigen?



Das kann man nicht erzwingen und ist noch zu früh zu sagen, aber es würde mich freuen. Wir werden Sie auf jeden Fall nicht fernhalten. Meine zwei Größten haben mich in den Ferien schon ins Unternehmen begleitet. Nur unser Jüngster mit vier ist momentan noch mehr von Opas Traktoren und dessen Bauernhof fasziniert.

