Missbrauchsfälle Der Chor stand über allem Zwei Studien haben die Missbrauchsfälle bei den Domspatzen untersucht. Der Schüler zählte nicht, nur seine Stimme.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Bischof Rudolf Voderholzer bat die Opfer erneut um Vergebung. Foto: altrofoto.de

Die Wissenschaftler haben am Montag die beiden Studien vorgestellt. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Da gab es diese Gerüchte, viele wussten was. Aber in der Öffentlichkeit wurde geschwiegen, über Jahrzehnte hinweg. Bis 2010, als der Missbrauchsskandal bei den berühmten Regensburger Domspatzen mit ähnlich gelagerten Fällen am Canisius-Kolleg Berlin und der Klosterschule Ettal endlich an die Öffentlichkeit drang. Bei der Vorstellung der beiden neuen wissenschaftlichen Studien am Montag in der Continental Arena zeugte ein Spalier aus Kameras davon, dass dem Thema nach wie vor große Aufmerksamkeit geschenkt wird. Bis aus Berlin sind die Journalisten angereist. Denn das, was das Bistum im Aufarbeitungsgremium inzwischen gemeinsam mit den Opfern auf den Weg gebracht hat, hat längst Vorbildcharakter.

