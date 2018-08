Tradition Der Countdown zum Oktoberfest läuft Die Wiesn ist ein Fest der Superlative. Entsprechend aufwendig sind die Vorarbeiten: Sie laufen schon seit Juli.

Von Sabine Dobel

Mail an die Redaktion Im Schottenhammel-Festzelt wird gerade die „Anstich Boxe“ aufgebaut. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Die Rohbauten stehen, die Betonmischer sind angerückt. Hunderte Quadratmeter für die Küchen der Wiesn-Festzelte müssen jedes Jahr fürs Oktoberfest betoniert werden – um nach gut zwei Festwochen wieder komplett abgerissen zu werden. Dutzende Kubikmeter Beton werden aus Hygienegründen verbaut. „Beton kann man sauberspülen“, sagt Toni Pletschacher von der Firma Pletschacher, die auch heuer die meisten Zelte aufstellt. „Wir sind gut in der Zeit“, sagt er. Im Juli haben die Arbeiten begonnen, der Abbau zieht sich bis in den November: Ein monatelanger Baumarathon begleitet das größte Volksfest der Welt.

Die Gulaschsuppe wird vorproduziert

Am 22. September heißt es wieder: Ozapft is. Während auf der Theresienwiese die Küchen der Bierzelte betoniert werden, sind manche Küchenchefs schon an den Kochtöpfen zu Gange: „Gulaschsuppe, Rehragout und Böfflamott werden bei uns vorproduziert“, sagt Toni Winklhofer, Wirt des Festzeltes Tradition auf der Oidn Wiesn. Geschmortes vom Ochsen und andere Schmankerl landen erst mal in der Tiefkühltruhe, hektoliterweise Soße wird gekocht. Gut eine halbe Million Hühner, etwa 60 Kälber, fast 150 Ochsen – während der 18 Festtage verschlangen die 6,2 Millionen Besucher im vergangenen Jahr erneut Wagenladungen von Tieren. Dazu tonnenweise Sauerkraut, Blaukraut und Knödel. Wenn die hungrigen Gäste erst einmal im Wiesnzelt sitzen, muss es schnell gehen.

Dennoch lehnen manche das Vorkochen wie zu Omas Zeiten ab. Etwa 23 000 Essen serviert Ludwig Hagn vom Löwenbräu-Festzelt am meist gutbesuchten mittleren Fest-Samstag seinen Gästen – alles frisch auf der Wiesn gekocht, wie er sagt. „Wir haben eine gute Mannschaft in der Küche.“ Während in einem anderen Zelt ein Küchenchef früher gerade beim Sauerkraut aufs Vorkochen schwor, setzt Hagn auf seinen 200-Liter-Kessel: „Da koch’ ich Sauerkraut jeden Tag.“ Etwa 1400 Portionen sind das. Vize-Wirtesprecher Christian Schottenhamel, dessen Familie heuer das 151. Jahr auf der Wiesn ist, bereitet nur Soßen, Marinaden und Gewürzmischungen vor.

Bierprobe findet in zwei Wochen statt

Das Bier für die Wiesn ist allerdings für alle Zelte schon gebraut. Derzeit reift der Gerstensaft bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Dunkel der Bierkeller. 7,7 Millionen Maß rannen im vergangenen Jahr durch durstige Kehlen. Schon im Mai haben die Braumeister der sechs Münchner Brauereien den Sud für dieses Jahr angerührt – nach ihrem jeweils streng gehüteten Rezept.

Bei der Oktoberfest-Bierprobe in etwa zwei Wochen wird das Ergebnis getestet – auch wenn es keinen Sieger gibt, ist es ein wichtiger Termin der Brauer und Wirte, denn dann verkosten sie auch das Bier der Konkurrenz. „Es ist so, dass jeder das Bier von der Konkurrenzbrauerei probieren möchte – um letztlich zu dem Schluss zu kommen, dass das Bier, das er ausschenkt, das beste ist“, sagt Hagn.

