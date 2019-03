Tiere Der Dackel wird wieder Kult Die Kulturgeschichte des Dackels ist famos. Er gehört zu Bayern wie die Weißwurst. Jetzt ist er ein Hipster-Hund geworden.

Von Michaela Schabel

München.Dem Dackelblick kann man kaum widerstehen. Ja, der Dackel hat wie der VW-Käfer Charisma, doch gilt das heute noch? Der Dackel gehörte noch in den 70er Jahren einfach dazu, nicht nur auf den Münchner Straßen. Der Dackel, egal ob Langhaar-, Kurzhaar- oder Rauhaardackel wurde von Jung und Alt geliebt, war ständiger Begleiter beim Promenieren und in den Wirtshäusern, bot immer Gelegenheit zum Anbandeln. Im Partnerlook mit Dirndl oder Trachtenjacke führten Frauchen und Herrschen ihre Dackel Gassi.

600 Dackelbesitzer gab es 1928 allein in München. Vehement demonstrierten nicht nur sie gegen die Hundesteuererhöhung, den Maulkorb-Erlass und das Trambahnverbot ihrer geliebten Vierbeiner.

Eigentlich ein Jagdhund



Mit etwas bizarrer Figur, lieb, schlau, aber auch ausgesprochen stur, unerziehbar und sehr laut bellend wurde der Dackel schnell zur Projektionsfigur der Karikaturisten, von Franziska Bileks nörgelnden Herr Hirnbeiß bis zu Sigi Sommers Kunstfigur „Blasius“, von Ernst Hürlimann immer in Begleitung eines Dackels gezeichnet.

In den 60- und 70er Jahren gehörte der Dackel wie der Lodenmantel zum bayerischen Image. Dackel Waldi als Maskottchen bei den Olympischen Spielen 1972 setzte dem Dackelkult die Krone auf. Dackel Waldi war nicht nur das erste Olympiamaskottchen überhaupt, er wurde neben dem Frauendom, dem Olympiazelt und dem Münchner Kindl zum internationalen Imagesymbol für München und Bayern. Doch längst hat Janoschs Tigerente Nachziehdackel Waldi abgelöst. Handtaschenhunde passen besser in den moderne Livestyle als die „langen“ Dackel. Die Beliebtheit von Schäfer- und Kampfhunden zeigen den Wandel des Zeitgeists.

Große Beliebtheit von Tieren äußert sich in großer Nachfrage. Diesbezüglich sieht die Statistik der Dackel nicht unbedingt kultig aus. In den 70er Jahren wurden in Deutschland noch jährlich 28 000 Dackelwelpen geworfen. 1996 sank die Zahl auf 12 000, 2011 auf 6300 und sie hat sich in den letzten Jahren auf mehr oder weniger 6000 Welpen pro Jahr eingependelt, zuchtmäßig nach dem Schäferhund an zweiter Stelle.

„Der Dackel ist gleichbleibend beliebt“, konstatiert Jan Schürings, Geschäftsführer des Deutschen Teckelklubs e.V. Er sieht es überaus kritisch, wenn Hunderassen Mode werden. Viele beginnen dann eigenständig zu züchten, wodurch die Reinheit und die Gesundheit der Rasse gefährdet wird.

Über ein Drittel der Münchner Hunde sind „Stianglandar-Mischung“ ohne Angabe der Rasse, laut der Erfassung durch die Hundesteuer in der Münchner Stadtkämmerei. Bei den Rassehunden haben Labrador Retriever (1887) und Chihuahua (1481) den Dackel (980) längst überholt. Und die Kampfhunde (394) bellen schon konkurrierend. Die Zahl ist gegenüber dem Vorjahr konstant im Hinblick auf den Olympia-Maskottchen-Boom allerdings extrem abgerutscht. In Regensburg sind aktuell insgesamt 4038 Hunde gemeldet, davon nur 91 reinrassige Dackel.

Im Stadtbild fällt der Dackel weder in München noch in anderen bayerischen Städten besonders auf. Das will Sabine Rinberger, Museumdirektorin des Valentin-Karlstadt-Musäums ändern: „Wir machen ihn wieder zum Kult.“ Sie erhofft sich durch die ambitionierte Ausstellung „Vorsicht! Dackel“ und einer Dackelparade eine Trendwende Richtung Kult-Revival.

Dackelpizza und Dackelbrezn



Genauso euphorisch sind Oliver Storz und Josef Küblbeck, die vor zwei Jahren das Passauer Dackelmuseum initiierten und geschickt den Dackelkult in Szene setzen. An prominenter Stelle am Passauer Residenzplatz kann kein Tourist das Dackelmuseum übersehen. Mit witzigen, facettenreichen Exponaten ist das Museum ein Eldorado für Dackelfreunde. Zig-Tausende Besucher aus 113 Staaten und aus allen Bevölkerungsschichten besuchten schon das Dackelmuseum. Inzwischen gibt es im gastronomischen Umfeld Dackelpizza und Dackelbrezn.

Mit Luise Kinseder und ihrem Graf Gustl gelingt das Comeback des Dackels auf TV-Niveau und die Betreiber des „Schwarzer Dackel“ im Münchner Westend signalisieren ihren Gästen, weniger Hipster-Bar als bayerisch-lässige Kneipe oder vielleicht auch beides zu sein. Die Bierdeckel mit Dackelzeichnungen als Eröffnungsgeschenk verschiedener Künstler und Designer sind beste Dackelwerbung. Der Dackel scheint sein Image auf jeden Fall vom biederen Familienhund Richtung Hipster-Hund zu verlagern, bleibt aber nach wie vor nostalgischer Kult.

