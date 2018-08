Lebensmittel Der Dallmayr von Regensburg wird 90 Von Hugo bis Heiko: Der Feinkost-Spezialist Rehorik hält in der vierten Generation die Kaffeekultur hoch.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Heiko Rehorik vor dem Kugelröster aus dem Jahr 1926: Am Brixener Hof wird Kaffeekultur hochgehalten. Foto: Lex

Regensburg.Der Kugelröster im Haus Am Brixener Hof 6 brummt leise und dreht sich bedächtig. 20 Kilo duftender Kaffeebohnen lässt das hellblaue Ungetüm nach einer Zeitspanne zwischen 15 und 25 Minuten in das Kühlsieb rieseln. Die Bohnen stammen zum Beispiel aus Äthiopien, Kolumbien, Guatemala oder Brasilien, und sie duften, je nach Herkunft, nach Cassis, grüner Tomate, Bergamotte oder Haselnuss. Mehr als 1000 Aromen entfalten sich hier.

Der Kugelröster hat Museumswert und steht für die Tradition bei Rehorik. Er stammt aus den 1920ern und ist damit so alt wie das Unternehmen selbst. Im September wird der Regensburger Feinkost-Spezialist 90. Gefeiert wird am 7./8. mit Musik und Weinmarkt, Verkostungen, Dinner und Party.

Urgroßvater Hugo gründete 1928 ein Geschäft für Delikatessen und Kolonialwaren mit Kaffeerösterei: in Karlsbad, dem Ressort der Reichen und Schönen. Das Publikum fuhr Kutsche, man traf sich in großen Kaffeegärten. Mit dem Zweiten Weltkrieg erlitt die blühende Kaffeekultur einen Knick. Die Rehoriks wurden Flüchtlinge. In Regensburg bauten sie ihr Geschäft 1948 wieder auf, erst in einer Wohnung am Eck zum Vaulschink, dann in der wuchtigen, 1000 Jahre alten ehemaligen Residenz der Brixener Bischöfe.

Zu Besuch bei Kaffeebauern

Wer die Tür zum Stammhaus in der Regensburger Altstadt öffnet, wird eingehüllt in würzigen Duft. Unter dem romanischen Gewölbe der ehemaligen Kapelle reihen sich bauchige, altmodische Porzellan-Kannen. Im Gewölbe rechter Hand reihen sich Flaschen mit feinen Tropfen, linker Hand, im Café 190°, sitzen Kaffeetrinker, Kuchenfreunde und Weingenießer. Dort versieht auch der historische Kugelröster jeden Tag knisternd und unbeirrbar seinen Dienst.

„Das macht uns aus“, sagt der Junior-Chef. „Dass wir authentisch sind und die Kaffeekultur seit vier Generationen leben.“ Heiko Rehorik



Die ganze Vielfalt von Kaffee und Tee, dazu feine Süßwaren, 400 Sorten Sekt und Wein (vor allem deutsche Gewächse), ausgesuchte Spirituosen, 130 Sorten Käse, die von Kleinbetrieben und Affineuren in Italien, Frankreich und Südtirol kommen, außerdem Salami und Schinken, Nudeln und Saucen, Salzgebäck, ausgefallener Essig, besonderes Olivenöl... „Am Brixener Hof kommen alle Produkte auf den Teller, in die Tasse und ins Glas“, sagt Joachim Rehorik (62), der das Unternehmen mit Sohn Heiko (36) führt.

Dem Sortiment und den bemalten Porzellan-Schütten Am Brixener Hof verdankt Rehorik seinen Beinamen: „der Dallmayr von Regensburg“. Daneben ist der Delikatessen-Profi, der rund 50 Mitarbeiter beschäftigt, an zwei weiteren Adressen vertreten, in der Gesandtenstraße mit einer Weingalerie und im DEZ mit Kaffeebar und Feinkost. Brandneu ist der Barista-Shop 120°, vis-á-vis vom Stammhaus, in dem glänzende Siebträgermaschinen zur Wahl stehen und Barista-Schulungen stattfinden.

Geschichtsträchtige Adresse Das Haus: Rehorik hat seinen Sitz Am Brixener Hof 6, in der 1000 Jahre alten früheren Residenz der Brixener Bischöfe. Zum Sortiment des Feinkost-Spezialisten gehören Kaffee, Käse, Wein und Spirituosen.

Das Café: 190° heißt das Café, benannt nach der Rösttemperatur, bei der die Kaffeebohnen zu knacken beginnen. Rehorik betreibt zwei Filialen: eine in der Gesandtenstraße, eine zweite im DEZ.

Der Kaffee ist die Kernkompetenz. 100 Tonnen produziert Rehorik im Jahr. Verkauft wird nicht nur an Kunden im Laden, beliefert werden auch Gastronomie und Lebensmittelmärkte, im Umkreis von maximal 100 Kilometern. „Frische ist schließlich unser Aushängeschild“, sagt Heiko Rehorik. Er reist von den Bergen Jamaikas über die ostafrikanischen Kaffeegebiete bis ins südliche Australien in die Ursprungsländer der grünen Bohnen. Er kennt die Kaffeebauern und wählt vor Ort an die 50 Sorten aus, die später nach 100 verschiedenen Rezepten veredelt werden. „Aber gute Bohnen bedeuten nicht unbedingt guten Kaffee in der Tasse“, sagt der 36-Jährige.

Mischung, Röstung, Mahlgrad und Brühtemperatur – viele Faktoren entscheiden über das Aroma. „Espresso zum Beispiel braucht 18 Gramm Pulver für zwei Tassen.“ Und Milch muss bei maximal 6o Grad aufschäumen, um den sahnigen Badeschaum-Effekt zu erzielen. Das Rösten wiederum erfordert Gefühl und Erfahrung. Bei 190° geschieht der first crack, die Bohnen beginnen zu knacken. Es geht um sekundengenaues Timing. Bis 60 Kilo Röstkaffee zusammen gekommen sind, dauert es eine Stunde. „Zum Vergleich: Von der Massenware rösten 1000 Kilo in drei Minuten.“

Ketten wie Tchibo waren eine Zeitlang chic. Die Tasse im Stehen wurde zur Attitüde des modernen Menschen, der ständig auf dem Sprung ist. „Den Preiskampf haben wir nie mitgemacht. Wir haben auf Qualität gesetzt“, sagt Joachim Rehorik. Der Trend prallt längst auf die Gegenbewegung bewusster Genießer. Der Zeitgeist beflügelt den Barista-Hype und Kaffee-Manufakturen. Hippe Cafés eröffnen seit ein paar Jahren an jeder Ecke – aber Rehorik war immer schon da. „Das macht uns aus“, sagt der Junior-Chef. „Dass wir authentisch sind und die Kaffeekultur seit vier Generationen leben.“

Kaffee gilt als des Deutschen liebstes Getränk. Röstmeister Heiko Rehorik verrät, was den Kaffee so besonders macht.

Online-Einkauf, das ist auch so ein Trend, gegen den das Familienunternehmen steht. „Es gibt nichts Schöneres, als dort auszuwählen, wo das Produkt entsteht“, sagt der Senior-Chef. Der Einkauf wird als Erlebnis inszeniert. Seminare und Events haben sich zu einer festen Säule entwickelt. Wein- und Kaffee-Seminare, Whisky-Tasting und Käse-Verkostungen sind gefragt.

„Manchmal“, sagt der 62-Jährige, „haben wir hier drei Termine am Tag.“ Firmen buchen Feiern mit Rösterei-Führung. Die Gäste stehen dann vor dem raum mit den Jutesäcken voller Bohnen und beobachten fasziniert, wie sich der Kugelröster bedächtig dreht.

