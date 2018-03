Auszeichnung Der Drachenstich wird Kulturerbe Further Festspiel wird ins Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Pfingstritt schafft es leider nicht.

Von Evi Paleczek

Mail an die Redaktion Die Aufnahme in das Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes ist für den Further Drachenstich eine große Ehre. Foto: Simon Tschannerl

Furth im Wald.Der Further Drachenstich und das historische Dokumentarspiel „Landshuter Hochzeit“ in Niederbayern sind in das Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Das teilte die Deutsche Unesco-Kommission am Freitag in Bonn mit. Damit war die Bewerbung aus der Stadt Furth im Wald vom April 2017 erfolgreich.

Die beiden Bräuche sind zwei von insgesamt sieben Neuaufnahmen in das nationale Verzeichnis. Darunter sind auch die Spergauer Lichtmeß und der Pfingsttanz aus der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbrain in Sachsen-Anhalt, die Amateurmusikpflege in Baden-Württemberg, künstlerische Drucktechniken sowie die Dokumentation und Bewahrung des sogenannten Bauhüttenwesens.

Bauhütten sind Kompetenzzenten für Naturstein, in denen das Wissen der Steinbearbeitung seit Jahrhunderten bewahrt und weitervermittelt wird. „Die Neueinträge in das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes zeigen den kulturellen Reichtum in Deutschland“, sagte Christoph Wulf, Vizepräsident der Deutschen Unesco-Kommission.

„Das ist eine ganz tolle Auszeichnung für uns“, betont Furths Bürgermeister Sandro Bauer im Gespräch mit unserem Medienhaus. Die Aufnahme ins Bundesverzeichnis sei Anerkennung, aber auch Belohnung für die Stadt und alle, die sich in den vergangenen Jahrhunderten um den Drachenstich verdient gemacht haben. Und auch für die gesamte Bürgerschaft, die sich jährlich einbringe und eine Tradition aufrechterhalte und hochleben lasse. „Wir freuen uns alle unbandig“, sagt Bauer.

Dass die Aufnahme ins Bundesverzeichnis nicht selbstverständlich ist, und man viele Kriterien habe erfüllen müssen, sei auch etwa daran ersichtlich, dass es die Bad Kötztinger mit ihrem Pfingstritt leider nicht in die Liste geschafft haben. Sie hätten sich gleichzeitig mit Furth im Wald um die Aufnahme beworben. Die Antragstellung sei ein riesiger Aufwand gewesen, erzählt Bauer, dessen großer Dank allen gilt, die an der Bewerbung beteiligt waren, Mitarbeiter der Stadt etwa, Regisseur Alexander Etzel-Ragusa und Kunsthistoriker, die den Antrag mit ihren Bewertungen unterstützt hätten. Es seien auch Nachfragen vonseiten der Unesco gekommen, weshalb die Stadt auch im Nachgang der Bewerbung immer wieder Informationen habe einholen müssen. Die Kriterien seien also wirklich hart gewesen.

Nach der Aufnahme des Festspiels in die Landesliste vor zwei Jahren habe die Stadt vor der Drachenstich-Premiere im Rahmen eines offiziellen Festakts eine entsprechende Ehrentafel überreicht bekommen. Deshalb geht der Bürgermeister davon aus, dass auch dieses Mal eine offizielle Auszeichnung stattfinden wird. Die Stadt habe bislang aber noch nicht einmal eine offizielle Information über die Aufnahme ins Bundesverzeichnis erhalten, man kenne bisher lediglich die Pressemitteilung der Unesco, teilt Bauer mit.

