Anzeige

Merken

Mail an die Redaktion MZ-Landtagskorrespondentin Christine Schröpf Foto: Tino Lex

Regensburg.Es ist eine gefährliche Mischung, die bei so genannten Corona-Freiheits-Demos aufmarschiert: In Berlin reichte das Spektrum am Wochenende von Ultrarechts bis extrem Links. Den politischen Rändern geht es im Kern um die Zerstörung eines gehassten politischen Systems – und sei es durch eine neue harte Corona-Welle mit noch vernichtenderen wirtschaftlichen Folgen. Sie machen daraus zynisch ein Happening.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ### ### ### #### #### ############### ## ############## ########, #### ##### ########### ########### ###### ####: ### ######## ### ############# ########## ### ########### ### ##### ### ######### ####### ##### ############## ### ########### ###############. ########### ###### ## ##### ##### ### ##############, ##### ### ##############. ### ############## ################ ###### #### #### ### ###################, ##### ######### #### ################ ### ############## #### ############# ##. ############, ### #### ###### ###, ###### ######## ### ##########. ######## #### ### ### ### ###### ######## ##########, #### ######## ############# ##### ## ###.

#### ######## ############, ### #### ## ############### ####### ########## #### ########## ## #### ########### ###. ## ############### ###### ##### ######## ### ##### ####-#### #### ##### ############ #### ###### ######## ### ######### ### ##### ############. ### #### ############## #####, ### ############ #### ####### ##### ######## #######. #### ### ############## ### ######### #### ### ############# ### ############# ### ##########. ### ### ###################, ### #### #### ##### ##### ##### #####, #### ## ### ####### #### ######## ########### ####. #### ## ### ##### ######## #######, #### #### ### ##### ######, ### ##### ###### ###, ###### ### „################“ #########. ### #### ### ######### ######### #####.

### ########### ######## ##### ##### ### ####, ### ########## #################### ## ######## ### ########: ### #### ######## ### ################## ### ## ##### ###### ###########? ## #### ## ### ########### ##### ### ### ## ###### ##### ##### ### ##### ######## ######## #################. ######## ### ## ### ###### ### ############# ### ### ###### ### ################## ## ###. ##### ########## ####### ## ########, ###### ####### ##### ######## ######## ###### ######. #### #########: ### ###### ### ########### ## ############ #### ####### ####################### ### ########## ##### ### ##### ########. #### ### ### ###- ### ######### ####### ## ###### ### ##### #################### ############## ##### #######-######## ######## ######.

##### ######## ###### #### ##### ####### ### #### ### ##### #####. ## ######-####### à ## ###### ######, ###### #####, ##### #######, ###### #####, ###### ######, ######### #######, ###### ########, ####### ####### #### ##### ###### – ##### ####### ###########. ########## ##### ### ###### ### ####### ##########. ### #### #####, #### ### #### #### #### #### ### ### ##### ##### ###### – ### ### ######### ######. „######-#######“ ###### ########## ######, ######## ### ###### ## ######## ######## ###.

####### ########### ### ### ########### ############# ###### ### ####!