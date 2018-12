Unterhaltung Der Erfolg kam auf Umwegen Christine Eixenberger spielt die Hauptrolle in der ZDF-Reihe "Marie fängt Feuer" und überzeugt als Kabarettistin.

Von Alois C. Braun

Merken

Mail an die Redaktion Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Christine Eixenberger genießt ihre Popularität. Fotos: Gregor Wiebe

Miesbach.„Es hat immer auch damit zu tun, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein“, lacht Christine Eixenberger, als sie über ihre derzeitige Popularität erzählt. Und tatsächlich hatte sie ihr Berufsleben so nicht geplant und lange Zeit keinerlei Affinität zu Bühne oder Kamera. Zum Kabarett kam sie über ihren langjährigen Spezl, den Kabarettisten Tobias Öller. „Der hat in mir schon immer mehr gesehen, als ich selbst“, sagt die Oberbayerin. Öller hat sie unter anderem als Bühnenbildnerin oder Musical-Darstellerin in seine Projekte eingebunden. Das brachte sie dieser Welt immer näher. „Durch unser erstes gemeinsames Programm bekam ich dann Lust, auch selbst zu schreiben“, blickt sie zurück.

### ####### #### ## ### ### ##############. „### ##### #### ##### ######## ### ###### ######## ##########-####### ############, ## ### ##### #### #####, ### ### ##################.“ ### ###### ####### ### ### ### ###-##### „##### ##### #####“. ########## #### ## ## #### ##########, #### ### ########## ## ####, #### ### ## ### ########## ### ############# ######### #####.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ############## ######

######### ########### ####### ############ ### ######### ## ############### #######. ###### ####### ### ########## ###### ### ###### #### ### ##-######### #######, ##### ### ############ ####### ############. ### ####### #####, #### ### #####, ### ### ###? „##, ### ######, #### ### #### #### ### ####### #########, #### ### #### ##### ## #### #######. ### #### ######, #### ### #### ## #####.“ ####### ### ##### ###### #### ### #### #####. „#### ### ### ##### ####### ### ### ###### ########, ### ######### ###### ########", ####### ###. ####### ######## ### ## ##### #### ### ##########. „###### #### ### ##### ### ########## ## ######-#########-######## ############“, ######### ### ### ####. ## ### #### ### ######### ## ### #############. ## ####### ###### ### ### #### ##### ######, ### ### ############ ## ########## – #### ### ##### ################. „## #### ####### ### ###### ########### ##### ### ####### ######, #### ### ##### ### ### ############ ### ##### ### ##### ### ### ##### ########.“

####### ##### ### ##-####### ## #########, ### #### ### ##### ## ######### ########. „### ### ##### ####“, ####### ###. ## ### #### ## ####### ######### ###, ### ### #### ### #########. ############ ###### ### ############# ######, ###### ## ###### ### ######### ### ##### #################. „### ### #### #### ### ##### ########### ## ######### ########### #### ### ################ ##########, ###### ### ###, #### ### ## ########## #####, #### ### #### ### #### ####### ######## #####“, ######## ### ####. ###### ### ###### ############ ### ### ##########.

#### ### #########, ##### ########, ##### ### ####### ### ##########. ## ### #### ####### #### ####### ####### ######, ###### ### ######## ############################, ######### ###### #### ## ######. ####: „## ### ###########!“ ### ## ### ####### ######## ### ### ####### ### ####### ## ### ###########, ### ### ############# ## ############ ### ####### ###. „### ##### ###### ######### #### ###########, ########### ##### ### ### ###### #### ### ############“, ######## ### ####. ### ### ##### #### ####. ### #### #### #### ### ######## #### ###, ### ####: „### #### ### #####!“ ####### ######### ### #################, ###### ### ############.

### ###### ##### ######### ########### ### ##### ########## ###### ###### ### ################# #######. „### ### #### ####### ### #### ###############.“ ####, ### ### #### ### ### ######## ### ##########, ##### ### ######## ######### ########### ####, ##### ### ####### #############. ##### ####### ##### ## ##### ########### #### #### ############## #####. ### ###### ### #############, ### ##### ##########. „### ##### ## ########### #### #### ######### ### ########“, ######## ### ####. ### ### ##### ### ### ##### ####-###### ### ###### ########## ### ####### ## ##### #########. #### ### ##### ### ## ##### ### ##### #####, #### ####### #### ########## ############.

### ####### ### #######

### ###### ##### #### #### ######## ### ##### ### ##### ######## ########. ### ##### #### ###### ######## ### ### ############ ## ### #######. #### ### ############# ######### ###, ####### #### #### ###### ## ### ####. „##### ######## ######## ##### ### #### ######. ### ######, ### ### ### ############“, ###### ### ######## ####. ### #### ## ### #### ### ######## ### ### ## ##### ### ####### ### ######### ########### ## ###########. „### ##### ###### ##### ############# ### ############## ######## ### ### ####. ## ###### #### #### ###### ######, ###### ### ######### ### #### ### #############. „##### ### ## ############ ##### #### ############.“

### ############## #### ### ########## ##### ## ### ##### ### ##### #### – #### ## ### ### #############: „####### #### ### ### ############# ######## #### ### ########### ############### ###### ## ### ############ #### ### ##. ###########.“ ### #### #### ##### #### ## #### #### ##### ### #### ######### ########### ### ######## ####. „## ####### ###, ## ######, ### ### #### ########## ##########.“

## ##### ##### ###### ### ## ### ###### ##### ########## ######## ###.###### ### ######## ###### #### ## ############## ### ################# ############ ###. ### ######## ######## #### ####### ## #######. ###### ### #### ### ### ######## #########.

### ##-####### ### ### ########## ## ##### #####, ### ## ###### ##### ##-######## ####.

########## ###### ####### ## #####, ### ## ########## ##### ########## ########## ####### ######. ### ###### ###### ############## #########.

####### ##### ###### ### ####.