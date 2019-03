Graffiti Der Exportschlager aus Erding Streetart-Künstler Daniel Westermeier wird inzwischen europaweit nachgefragt. Er liebt die großen Formate und dunkle Farben

Von Michaela Schabel

Stilistische Markenzeichen von Mr. Woodlands Bildern sind die leuchtenden Grafikelemente auf dunklen Farben.

Erding.Wenn einer zum Berliner Mural Festival eingeladen wird, ist das schon „ein Ritterschlag“, so Mr. Woodland. Unter diesem Künstlernamen ist Daniel Westermeier aus Erding inzwischen europaweit als Streetartist bekannt. Bereits als Kind wollte er malen. Andere Jungs spielten Fußball, wünschten sich Autos, sagt Westermeier im Rückblick. Er wollte Farben. Mit zwölf Jahren durfte er schon in der Erdinger Realschule ganz alleine ein Klassenzimmer mit der Sprühdose gestalten. Über einen Freund lernte er eine Erdinger Breakdance- und Graffitigruppe kennen. Damals beeindruckten ihn die Bilder entlang der S-Bahn nach München, Fachzeitschriften inspirierten ihn. Mit 14 Jahren begann er zu jobben, sich Farben zu kaufen und 1993 legte er mit den ersten Graffiti los.

Spielwiese auf dem Dultplatz

Der künstlerische Durchbruch kam allerdings erst mit 29 Jahren. Als ihm sein Beruf als Einzelhandelskaufmann überhaupt keine Zeit mehr ließ nebenbei zu malen, kündigte er, studierte erfolgreich Grafikdesign und machte sich mit einer Designfirma selbstständig. Gleichzeitig nutzte er jede Gelegenheit, öffentlich auf legalen Flächen zu malen. Auf einem Brückenpfeiler beim Regensburger Dultplatz, in Erding an der Fassade eines alten Hauses. Bei den Motiven setzte Daniel Westermeier neue Schwerpunkte. Statt Tiere mit menschlichen Eigenschaften malte er zunehmend Menschen mit Tieren, die jetzt ihre animalischen Eigenschaften behalten. Auf dem Erdinger Fassadenbild auf einem der letzten Häuser Richtung Wald und See hält „Der Globetrotter“ einen Waschbär im Arm. In den matten Ocker-, Grün- und Türkistönen nimmt das Bild die Naturidylle vorweg.

Was er malt, findet er intuitiv in alltäglichen Erlebnissen, Inspirationen aus dem Internet, dem Umfeld der Mauer, die er zu bemalen hat. Was ihn bewegt, stellt er mit seiner Familie und Freunden für fotografische Aufnahmen nach, um Proportionen und Licht für die neue Komposition bestens auszuloten, wobei seine Vorliebe für die Malerei der Renaissance, den Jugendstil, aber auch für die Hip-Hop-Kultur in den Motiven immer wieder sichtbar wird. Danach entwickelt er Entwürfe. Der Beste wird realisiert, oft in etwas dunkleren Farben als Gegensatz zu den strahlenden Reklameplakaten, die ihn wegen der perfekten Inszenierungen zunehmend nerven.

Streetart Bilder: Seit 2005 umfasst der Begriff Streetart unterschiedlichste Maltechniken, um Fassaden, Mauern, Straßenpflaster, und Objekte im öffentlichen Raum wie Stromkästen mit Bildern zu gestalten.

Regel: Die Künstler, motiviert durch den Spaß am Malen, arbeitenmeist unter einem Pseudonym und machen durch ihren eigenen Stil auf sich aufmerksam. Intern gilt die Regel „King of Toy“. Gute Bilder werden nicht übermalt.

Homogene Farbflächen in raffinierten Zwischentönen mit viel Lila, Grau, Olivgrün geben seinen Bildern eine nächtliche Aura und den Figuren ein besonderes Charisma. „Mr. Woodland“-Bilder erkennt man außerdem an den grafisch strukturierten Hintergrund mit Motivüberschneidungen, nicht zuletzt an einem kleinen Fliegenpilz. Dieses Icon fehlt auf keinem seiner Bilder.

Daniel Westermeier bezeichnet sich selbst als „super ehrgeizig.“ Was er macht, wird eine intensive Angelegenheit. Er sagt: „Je größer, desto besser“. Sein sportlicher Ehrgeiz und seine muskulöse Figur, „wie eine Erdinger Eiche“, bemerkt er schmunzelnd, brachte ihm den Spitznamen Woody ein. Den wandelte Daniel Westermeier marketingerfahren, wie er ist, zu seinem Künstlernamen Woodland ab und verpasste ihm mit dem „Mr.“ davor noch eine interessante Note.

Fassade in Berlin besprüht

Als Mr. Woodland muss Daniel Westermeier inzwischen nicht mehr akquirieren, Auftraggeber, Festivalleiter und Galeristen kommen auf ihn zu. Er bekommt Hauswände zum Bemalen angeboten.

Ein großes Projekt, das international große Wellen schlug, stellte im letzten Jahr das erste Berliner Mural Festival dar. 12 Meter breit, 21 Meter hoch Meter entstand bisher der größte „Mr. Woodland“ in Friechrichshain, Rigaer Str. 98. Dabei wurde Daniel Westermeier schon etwas mulmig. Ab zwölf Meter Höhe fühlt sich im Korb der Hebebühne jeder weitere Meter schon wie fünf Höhenmeter an. „Das ist nix für schwache Nerven“, so Daniel Westermeier und man spürt immer noch, dass das eine ganz besondere Situation für ihn war.

Open-Air malt Daniel Westermeier nur von März bis November, dann ist es ihm zu kalt und zu feucht. Im Winter nutzt er die Zeit, um auf Leinwand zu malen. Ausstellungen sind bereits geplant. Führt Mr. Woodlands Weg ins Museum? „Keine Ahnung“, ist seine Antwort. Er weiß nur eines, sagt er: gute Bilder malen.

Im Mai ist er zu Streetart-Festivals in Griechenland und Albanien eingeladen. Für Juni plant Daniel Westermeier selbst ein Festival. Dann wird Erding, wenn die Finanzierung gesichert ist, zum bayerischen Mekka der Streetart-Künstler.

