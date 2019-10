Kriminalfall Der Fall Frischholz bleibt ungelöst Die Polizei stellt die Suche nach der vor 43 Jahren verschwundenen Schülerin aus Flossenbürg ohne Ermittlungserfolg ein.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Monika Frischholz verschwand im Mai 1976 spurlos. Foto: Polizei

Flossenbürg.Ein Jahr lang hat die Ermittlungsgruppe „Froschau“ Akten gewälzt, fast 100 neue Hinweise abgearbeitet und mit schwerem Gerät, Tauchern und viel Muskelkraft nach der 1976 verschwundenen Schülerin Monika Frischholz aus Flossenbürg (Lkr. Neustadt/Waldnaab) gesucht. Doch die Arbeit wurde nicht belohnt. Die sterblichen Überreste des zwölfjährigen Mädchens konnten nicht gefunden werden. Jetzt löst sich die Ermittlungsgruppe auf und stellt die Arbeit vorläufig ein. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Weiden am Montag. Es gab einen Verdächtigen. Dieser ist auch vernommen worden. Außerdem wurde seine Wohnung durchsucht. Ein Tatnachweis konnte aber nicht geführt werden.

Die Ermittler sind überzeugt, dass Monika Frischholz einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Mehr als 30 Jahre nach der letzten Aktenüberprüfung dieses sogenannten Cold Cases machten sie sich deshalb noch einmal an die Arbeit um Licht in den rätselhaften Fall zu bringen. Tatsächlich gelang es, den Weg, den die Schülerin am Tag ihres Verschwindens im Mai 1976 nahm, zu rekonstruieren. An der Abzweigung in die Ortschaft Waldkirch verlor sich die Spur. Dort, in Waldkirch, fanden im April und Mai mehrere Absuchen statt.

Die Ermittlungen ruhen: Hier ein Video

Die Polizei ließ am Rande eines Waldstückes mit schwerem Gerät graben. Dabei wurde das Wrack eines alten VW Käfers geborgen, der allerdings nichts mit dem Verschwinden zu tun hatte. Knochenfunde stellten sich als tierische Überreste heraus. Kurz darauf suchten Taucher einen kleinen See in einem ehemaligen Granitsteinbruch ab, aber auch dort gab es keine Hinweise auf den Verbleib des Mädchens. Zuletzt nahm die Ermittlungsgruppe unter der Leitung von Polizeihauptkommissar Armin Bock eine alte Scheune direkt neben der Dorfkirche unter die Lupe. Dort machten Veränderungen in der Bodenstruktur die Ermittler hellhörig. Doch wieder wurden die Hoffnungen nicht erfüllt.

Dass die Polizei nicht nur Orte in Augenschein nahm, zeigte der Umstand, dass im April auch eine Wohnungsdurchsuchung stattfand. Die Ermittler wollten sich allerdings nicht näher äußern, in welchem Zusammenhang die Person mit dem Verschwinden von Monika steht.

Vermisste Monika Frischholz Person: Die zwölfjährige Monika Frischholz verschwand am 25. Mai 1976 am späten Nachmittag aus Flossenbürg. Monika trug damals eine dunkle Hose, einen gelben Pullover und eine schwarz-rot-geringelte Weste.

Hinweise: Das Bayerische Landeskriminalamt hat eine Belohnung für Mitteilungen, die zur Aufklärung der Tat führen, in Höhe von 10 000 Euro ausgesetzt.

Es hieß lediglich, dass es bei der Durchsuchung keine weiterführenden Erkenntnisse gab. Ein hinreichender Tatverdacht habe nicht begründet werden können.

Es sei wichtig, „keine Fragezeichen zu hinterlassen“, hatte Ermittlungsleiter Bock immer wieder betont. Nun werden die Akten wieder geschlossen. Der Fall Monika Frischholz bleibt ein Cold Case.