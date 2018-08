Fussball Der FC Bayern trainiert am Tegernsee Der FC Bayern startet heute sein Trainingslager in Rottach-Egern. Bis 9. August bereitet Trainer Niko Kovac die Elf vor.

Mail an die Redaktion Niko Kovac, Trainer des FC Bayern München, bereitet die Mannschaft am Tegernsee auf die Pflichtspiele vor. Foto: Ricky Fitchett/ZUMA Wire

München.In Rottach-Egern am Tegernsee trainiert der FC Bayern ab Donnerstag für die nahenden Pflichtspiele. Unterbrochen wird das Trainingslager am 5. August durch ein Testspiel in München gegen Manchester United.

Kovac kann am Tegernsee endlich fast auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Nachdem die WM-Teilnehmer die USA-Reise ausließen, trainieren sie nun mit den Teamkollegen zusammen. In Rottach-Egern muss Kovac nur noch auf Weltmeister Corentin Tolisso verzichten. Der Franzose steigt erst nach dem Supercup (12. August) ins Training ein.

