Der Freistaat wächst und wächst

Mail an die Redaktion Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern, nimmt an einer Pressekonferenz teil. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Fürth.Das Bevölkerungswachstum in Bayern wird auch in den kommenden 20 Jahren weitergehen: 2038 sollen im Freistaat laut einer Bevölkerungsvorausberechnung des Bayerischen Landesamts für Statistik 13,6 Millionen Menschen leben – und damit rund 525000 mehr als Ende 2018.

Dabei erwarten die Statistiker regional große Unterschiede – sowohl was die Altersstruktur als auch die Verteilung in den Regierungsbezirken angeht. Details zur Entwicklung will Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag in Fürth vorstellen.

