Beruf Der frühe Vogel macht sauber Jeder kennt sie, kaum einer achtet sie: die Müllwerker. Sie sind täglich unterwegs, um unseren Abfall einzusammeln.

Von Susanne Wolf

Mail an die Redaktion Der Arbeitstag der Müllwerker beginnt früh. Foto: Wolf

Regensburg.Frühmorgens um 4.30 Uhr klingelt der Wecker. Draußen ist es noch dunkel. Gerne würde man jetzt noch zwei bis drei Stunden schlafen. Doch die Pflicht ruft – schließlich ist um sechs Uhr Arbeitsbeginn in der Markomannenstraße in Regensburg. Wenn sich um diese Zeit andere Stadtbewohner nochmal im Bett umdrehen oder genüsslich ihren Kaffee schlürfen, sind rund 50 fleißige Müllwerker bereits an ihrem Arbeitsplatz. Sie besprechen kurz die Routen mit ihrem Außendienstmeister Ralf Peter und schon geht es in Dreier- oder Fünferteams in ihre Müllwagen. Pro Dienstfahrzeug gibt es einen festen Fahrer sowie zwei beziehungsweise vier Müllwerker. Ihre Anzahl ist abhängig von der Route und dem damit verbundenen Arbeitsaufkommen. Das heißt: Werden beispielsweise Sonderleerungen gemacht, wo meist schwere 1100-Liter-Großraumbehälter geleert werden müssen, dann fahren vier Müllwerker mit, um die schweren Tonnen zu leeren.

Drei dieser Müllwerker sind Senan Skenderi (46), Markus Babl (30) und Michael Toth (48), die zusammen mit ihrem Vorarbeiter Christian Scheuerer, der gleichzeitig der Wagenführer ist, und Fahrer Josef Bauer (Name von der Redaktion geändert) für Sonderleerungen zuständig sind. Sie kümmern sich um die Abholung und Entsorgung von Restmüll, der nicht wie üblich im Zwei-Wochen-Rhythmus, sondern zwecks einer höheren Menge in einem speziellen Turnus abgeholt wird. Heute ist Scheuerer nicht mit an Bord, da er seinen Platz für die Autorin freigemacht hat. „In der Regel fahren wir immer die gleiche Route und haben eine feste Mannschaft auf jedem Auto“, erklärt Bauer. „Die Strecke wird von unserem Außendienstmeister so geplant, dass wir kürzeste Wege haben.“ Kommt es zu Engpässen wegen Baustellen, „dann reagieren wir selbst“, so Bauer.

Beim Rangieren ist großes Können gefragt

Los geht es also um kurz nach sechs Uhr in der Markomannenstraße – im wahrsten Sinne des Wortes der Sonne entgegen, weil sie gerade am Horizont aufgeht. Um diese Uhrzeit sind einige Autos und Radler unterwegs, aber die Stadt ist noch ruhig und genauso wie die Vögel zu zwitschern beginnen, scheinen auch die Regensburger langsam aus den Federn zu kriechen. Die ersten Tonnen werden nun im Kasernenviertel entleert. Schon hier muss man seinen Hut vor Bauer ziehen, denn wie er sich so gekonnt durch die engen Straßen schlängelt, die zusätzlich noch auf jeder Seite beparkt sind, ist bewundernswert. Regen wir uns meist schon auf, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind und überall geparkte Autos den Verkehrsfluss behindern, ist hier wirklich oft Millimeterarbeit und Fingerspitzengefühl gefragt. „Die Situation mit den geparkten Autos ist furchtbar“, verrät Babl. Doch der Fahrer und die Müllwerker sind ein eingespieltes Team, was sie spätestens knapp zwei Stunden später in den noch engeren Gässchen der Altstadt unter Beweis stellen. Mithilfe einiger Seitenspiegel und der tatkräftigen Unterstützung von Skenderi, Babl und Toth – da muss beispielsweise schon mal ein Post-Fahrrad zur Seite geschoben werden – schafft es Bauer, das riesige Müllfahrzeug unfallfrei durch die Innenstadt zu lenken.

Doch was tun, wenn es nicht mehr weitergeht? Erst einmal wird versucht, die Straße von der anderen Richtung anzufahren. Kluge Entscheidung, denn so klappt es: Die Großraumbehälter können entleert werden. Die Müllwerker haben sogar die Schlüssel für manche Tore dabei, damit sie zu den Tonnen gelangen und diese leeren können. Ist aber eine Adresse einfach nicht anfahrbar, reicht ein Anruf bei Außendienstmeister Peter. Der schickt dann ein kleineres Fahrzeug zu der entsprechenden Adresse und die Tonne wird geleert. Im „Notfall“ gelten für die Müllfahrzeuge auch Sonderrechte. Das heißt, dass sie schon mal – „Mit großer Vorsicht“, wie Bauer betont – entgegengesetzt der Fahrtrichtung durch eine Einbahnstraße fahren dürfen.

Hier erfahren sie mehr über den Beruf des Müllwerkers:

Die Müllwerker Der Beruf des Müllwerkers ist kein Ausbildungsberuf. Das heißt grundsätzlich kann jeder Müllwerker werden. „Eigentlich braucht man keine Vorkenntnisse“, erzählt Christian Goß, Sachgebietsleiter der Müllabfuhr der Stadt Regensburg. „Jedoch sollte man körperlich belastbar und bereit zur Samstagsarbeit sein.“

Einmal eingestellt, müssen die Müllwerker Sicherheitsunterweisungen und -belehrungen unterlaufen, bevor sie mit raus auf die Touren dürfen.

Derzeit sind bei der Stadt Regensburg 57 Müllwerker angestellt. „46 sind bei der fahrenden Abteilung dabei, elf arbeiten am Recyclinghof. Sie gehören auch zum Pool der Müllwerker“, erklärt Goß.

Es gibt unterschiedliche Bereiche, wo die Müllwerker tätig sind: Restmüll, Papier, Biotonne, Grüngutsammelstellen, Containerstandplätze, Sperrmüll, Recyclinghof. „Dann gibt es noch ein Zusatzfahrzeug für Spezialaufträge sowie ein Biotonnenfahrzeug“, berichtet der Sachgebietsleiter. Die Fahrer sind einer anderen Abteilung der Stadt unterstellt.

Ein Notschalter schützt die Mitarbeiter

Neben den vielen Spiegeln gibt es eine Kamera im Innenbereich der Fahrerkabine, die Bauer immer die Position der Müllwerker anzeigt. So wird verhindert, dass beispielsweise beim Rückwärtsfahren einer seiner Kollegen verletzt wird. Außerdem sieht der Fahrer, wenn es hinten an der Schüttung Probleme gibt – dann kann er schnell reagieren und den Notknopf drücken. Auch hinten an der Schüttung gibt es an jeder Seite des Lkws einen Notknopf, damit die Müllmänner selbst die Maschine ausmachen können. Das ist dann notwendig, wenn sich zum Beispiel eine Tonne in der Schüttung verhängt. Damit sie nicht vom Pressschild zerstört wird und wieder herausgenommen werden kann, wird der Arbeitsvorgang mittels des Notschalters unterbrochen. Im schlimmsten Fall schützt der Knopf auch davor, dass ein Mitarbeiter in die Schüttung gezogen wird, wenn sich seine Kleidung verhakt. „Das ist aber zum Glück bei uns noch nicht vorgekommen“, erzählt Babl. Mit der Kamera im Innenraum sieht Bauer zudem, wenn zwei Müllwerker auf die Trittbretter hinten am Lkw steigen und der nächste Leerungspunkt angefahren werden kann. Sind die Strecken länger, steigen die Müllmänner wieder mit in die Fahrerkabine ein. Denn ganz ungefährlich ist die Fahrt auf dem Trittbrett im Straßenverkehr nicht.

Modern ist nicht nur die Rückfahrkamera, sondern auch zwei kleine Bordcomputer. Der eine zeigt die Schüttung und den momentanen Arbeitsschritt an – also wie weit das sogenannte Pressschild den Abfall bereits ins Fahrzeuginnere befördert hat– oder eben auch, wenn etwas festhängt. Auf dem anderen sieht die Crew jede Haltestelle der Route. So wissen der Fahrer und die Müllwerker, bei welchem Haus wie viele Restmülltonnen abgeholt werden müssen. Spezielle Chips in den Abfallbehältern ermöglichen es, dass bereits an der Schütte abgelesen wird, welche Tonne gerade entleert wird. Das wird dann an den Bordcomputer weitergeleitet und als erledigt markiert. Die Daten werden auf einen Stick gespeichert, der am Ende des Arbeitstags beim Außendienstmeister abgegeben wird. Im Endeffekt bräuchten die Müllwerker den Bordcomputer aber nicht: „Wir kennen unsere Tonnen“, verrät Babl, der schon zehn Jahre dabei ist. Und genau das sieht man: Die Müllmänner sind ein eingespieltes Team und arbeiten routiniert.

Unverständnis von Passanten

Weiter geht es in der Altstadt. Als das Müllauto über den Bismarckplatz fährt, muss der Fahrer stark bremsen, da eine Radfahrerin ihm einfach vors Auto fährt – ohne nach links und rechts zu schauen. „Das ist ganz normal“, berichtet Skenderi. Bauer ergänzt: „Vor allem in der Stadt müssen wir total vorsichtig wegen den Radfahrern sein.“ Neben den Radlern behindern auch oft große Touristengruppen die Arbeit der Müllwerker. „Sie haben ihre Kopfhörer im Ohr und achten nicht auf den Verkehr“, weiß Bauer. Diese Situationen erscheinen noch harmlos, wenn man hört, mit was die Müllmänner noch konfrontiert werden: Das reicht vom Anhupen über das Naserümpfen bis hin zum Beschimpfen und Androhen einer Anzeige. Klar kommt es durch die Müllabfuhr ab und an zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen – vor allem in engen Straßen und Gassen. Das gehört aber einfach zu ihrer Arbeit dazu.

„Das Verständnis der Menschen wird immer weniger. Es ist nicht unser Müll, sondern der Müll der Leute, den wir beseitigen.“ Josef Bauer



„Das Verständnis der Menschen wird immer weniger. Wir machen nur unsere Arbeit“, erklärt Bauer und betont: „Es ist nicht unser Müll, sondern der Müll der Leute, den wir beseitigen.“ Babl fügt hinzu: „Es gibt sogar Leute, die sich schon die Nase zuhalten, wenn sie uns kommen sehen.“ Erst am Vortag hat ein Mann die städtischen Mitarbeiter beschimpft und ihnen mit einer Anzeige gedroht. Grund: Sie haben ihre Arbeit verrichtet und dabei kurzzeitig eine Straße blockiert – der werte Herr musste einige Minuten warten, um weiterfahren zu können – obwohl er auch hätte wenden können und sein Ziel über eine andere Straße erreicht hätte. Fragt man sie nach ihrem Wunsch, sind sich die Müllmänner einig: mehr Verständnis für ihre Arbeit.

Tolle Arbeitszeiten, aber Feiertage müssen reingearbeitet werden

Genau das sollte man sich immer vor Augen halten: Wir produzieren Müll, den andere dann für uns beseitigen. Also sollte man dafür großes Verständnis zeigen. Denn die Jungs arbeiten täglich schwer: Die Mülltonnen – vor allem die Großraumbehälter – bringen ein stattliches Gewicht auf die Waage, sie müssen einzeln zum Lkw gebracht und dort in die Vorrichtung eingehängt werden. Muckis sind also vorprogrammiert! Zudem hat die Arbeit noch andere Vorteile: Skenderi beispielsweise schätzt die Abwechslung an seinem Job: „Man ist nicht nur drinnen, sondern auch draußen und trifft viele unterschiedliche Leute.“ Die Müllwerker haben aber nicht so „humane“ Zeiten, wie es ihnen oft unterstellt wird. Ihr Arbeitstag beginnt um sechs Uhr und endet um 15 Uhr, abzüglich 15-minütiger Brotzeit und 30-minütiger Mittagspause. Freitags ist früher Schluss. Klar, danach haben sie noch etwas von ihrem Tag. Ist jedoch ein Feiertag unter der Woche, muss dieser in derselben Woche reingearbeitet werden. Dann müssen die Müllmänner am Freitag länger und auch am Samstag ran, um Müll zu entsorgen. Denn: Erstens ist die Entleerung eng getaktet, zweitens produzieren wird auch an Feiertagen Müll.

Und manch einer wirft auch Sachen in die Tonne, die da nicht reingehören. „Es kommt manchmal zu Fehlbefüllungen wie mit Bauschutt. Dann bleibt die Tonne stehen“, sagt der Fahrer. Teilweise landen aber auch Wertgegenstände drin. Verzweifelte Anrufe folgen. Hier gibt es kaum eine Chance auf Rettung. „Ab dem Beladen ist alles verloren“, erklärt Bauer. Manchmal warten auch „besondere“ Überraschungen auf die „Restmüllentsorgungsmanager“, wie Thot sich und seine Kollegen schmunzelnd bezeichnet – denn dann und wann springt schon mal eine Ratte aus der Tonne und bringt die Truppe zum Lachen, wenn ein Kollege erschrickt. Was sie auf jeden Fall brauchen, ist laut Babl „an gewissen Stellen einen guten Magen“. Vor allem die Tonnen von Alten- und Pflegeheimen riechen stark, wie ich im Stadtosten selbst feststelle.

Wie schwer der gesammelte Müll ist, zeigt sich nach der ersten Fuhre: Das Müllauto hat rund 10,5 Tonnen Abfall geladen. Das Fahrzeug ist bereits zwischen neun und zehn Uhr vormittags zum ersten Mal voll. Darum geht die Fahrt weiter nach Haslbach zur Müllumladestation, wo sich das Müllauto zwischen anderen Lkws einreiht. Wenn das Team an der Reihe ist, wird der Lkw gewogen und einem Tor zugewiesen, wo der Müll in eine riesige Grube entladen wird. Nun wird er in Container umgeladen und mit dem Zug in die Schwandorfer Müllverbrennungsanlage transportiert.

Dann geht es wieder zurück in die Stadt und von vorne los, bis alle Aufträge der Route erfüllt und unsere Tonnen entleert sind, damit wir sie wieder von Neuem füllen können. Ein Kreislauf, der zu unserem Leben gehört – genauso wie die Müllwerker, ohne die dieser Kreislauf unterbrochen werden würde...



