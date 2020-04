Wetter Der Frühling ist da: Es wird warm in Bayern Die neue Woche startet im Freistaat mit viel Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad.

Mail an die Redaktion Die Sonne scheint durch leichte Cirrus-Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild/Symbolbild

München.Tagsüber ist es am Montag überall meist wolkenlos, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Spessart wird es demnach 22 Grad warm, in den Tälern des Mittelgebirges 17 Grad. Auch nachts wird es milder, nur in den Tallagen wie an der Altmühl fallen die Temperaturen noch auf bis zu minus zwei Grad.

Auch am Dienstag und Mittwoch scheint nach Prognose des DWD überall die Sonne, die Temperaturen erreichen mancherorts 23 Grad. Ein paar Quellwolken ziehen über den Himmel, ab und an weht den Wetterexperten zufolge ein schwacher Wind aus Nordwesten. Die Nächte sollen zwischen einem und acht Grad sternenklar werden.