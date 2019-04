Wetter Der Frühling pausiert zum Wochenstart Jacke und Schirm statt T-Shirt und Sonnenbrille: Das Wetter in Bayern zeigt sich zum Wochenstart eher ungemütlich.

Mail an die Redaktion Ein Mann geht vor einem Wald spazieren. Foto: Christoph Soeder/dpa-Archiv

München.„Ab Montag örtlich Regen, vereinzelt auch Blitz und Donner“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Nach den frühsommerlichen Temperaturen vom Wochenende wird es wieder frischer. 19 Grad, wie sie für Sonntag in Bamberg vorhergesagt waren, sind zunächst nicht mehr drin. Am Dienstag kann es noch bis zu 15 Grad warm werden, am Mittwoch sind es 14 Grad.

Nachts sinken die Temperaturen örtlich auf bis zu einen Grad. In den Nächten zu Mittwoch und Donnerstag soll es weiter regnen, dazu weht ein teils kräftiger Nordwind.

