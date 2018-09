Medizin Der Gipfel der Nasen-Experten In Regensburg erörtern von 12. bis 15. September 500 internationale Spezialisten neue Trends der Gesichtschirurgie.

Von Marianne Sperb

Holger G. Gassner zeigt am PC Aufnahmen einer Nasenkorrektur: Der Regensburger Professor holt 500 Experten zu einem Kongress.

Regensburg.Die richtige Nase haben – das sagt sich so einfach. Wie schwierig das Leben sein kann mit der vermeintlich falschen Nase, zeigt der junge großnasige Cyril im Film „Das schönste Mädchen der Welt“, der gerade startet und das Nasenthema öffentlich im Kino verhandelt. Im Regensburger Marina-Forum widmen sich von 12. bis 15. September rund 500 Experten aus aller Welt der Nase und anderen Feldern der Gesichtschirurgie.

London, Lissabon – und jetzt Regensburg

Die eine richtige Nase gibt es nicht „Passen muss sie“, sagt Professor Holger G. Gassner; harmonisch und unauffällig soll sie sein, natürlich und nicht operiert. Der Regensburger HNO-Facharzt ist international ausgewiesener Experte der plastischen und ästhetischen Gesichtschirurgie und der einzige in USA ausgebildete und examinierte plastische Gesichtschirurg in Europa. Er hat die Jahrestagung der EAFPS (European Academy of Facial Plastic Surgery) 2018 mit seinem Kollegen Abel-Jan Tasman (St. Gallen) nach Regensburg geholt – nach London 2016 und Lissabon 2017. Regensburg habe sich bei größeren Meetings als gute Adresse abgezeichnet. „Die großen Player kommen gern wieder.“

Bis der OP-Roboter kommt, vergeht noch viel Zeit

Die Nasenchirurgie prägt eine beständige Kontroverse um maximal- und minimal-invasive OP-Methoden. Mit Norman Pastorek (New York City) und Dean Toriumi (Chicago) kommen zwei profilierte Vertreter der Debatte nach Regensburg. Das erste Lager präferiert große Lösungen, bei der die Nase am Steg aufgeschnitten und hochgeklappt wird. Das zweite Lager, dem sich auch Gassner selbst zurechnet, bevorzugt Eingriffe durch das Nasenloch, ohne äußere Narben.

Die Kontroverse wird angestachelt durch neue Produkte wie das Piezotom. Die Ultraschallsäge kann Knochen wie Butter raspeln, erfordert allerdings bei der OP einen relativ großen Zugang. Aber auch endoskopische Instrumente und 3D-Bildgebung entwickeln sich weiter, sagt Gassner, und verweist auf Monitore, die es heute gestatten, mit einem kleineren Zugangskorridor auszukommen, als man ihn für ein natürliches Sichtfeld brauchen würde. Intensiv geforscht wird auch an OP-Robotern. Allerdings spielen in der Gesichtschirurgie Fingerspitzengefühl und Erfahrung eine prominente Rolle. „Eine Nase zu operieren ist ungefähr so, wie eine Herren- in eine Damenuhr umzubauen; alle Bestandteile werden auseinandergenommen und neu zusammenkomponiert“, sagt Gassner. „Knorpel, Knochen, Fettgewebe, Muskeln – alle Gewebe benehmen sich unterschiedlich.“ Die Feinabstimmung leiste ein erfahrener Operateur viel eher als ein OP-Roboter. Bis die Geräte sich in der Praxis durchsetzen, dürften deshalb seiner Einschätzung nach noch mindestens zehn Jahre vergehen.

„Eine Nase zu operieren ist ungefähr so, wie eine Herren- in eine Damenuhr umzubauen; alle Bestandteile werden auseinandergenommen und neu zusammenkomponiert.“ Holger G. Gassner



Filler sind ein weiteres umstrittenes Thema der Nasenchirurgie, weil die Behandlung unter Umständen nicht lange hält und auf Dauer kostspielig sein kann. Vorteile bringen Filler bei Frauen ab Ende 30, vor allem beim Auffüllen von Wangen und Nasolabialfalte, wo sie Zeichen des Alterns deutlich mindern könnten, sagt Gassner.

Operieren in Ruanda Stiftung: Holger G. Gassner und sein Kollege Kofi D. Boahene initiierten den Verein FFSSE. Seit 2010 operieren jedes Jahr rund 15 Mediziner für etwa zehn Tage in Ruanda und bilden dort auch Ärzte weiter.

Projekt: Die Arbeit zeigt einem messbaren, nachhaltigen Erfolg, wie Gassner sagt, und ist inzwischen für die ganze Region so attraktiv geworden, dass nun in Ghana eine Klinik entsteht, alle Infos: www.FFSSE.eu

Er spricht von „Patientin“; in der Tat finden 90 Prozent der Nasen-OPs oder Faceliftings an Frauen statt. Der Wunsch nach Gesichtschirurgie nimmt zu, sagt der Spezialist, allerdings nicht unbedingt, weil Frauen sich öfter von Schönheitsidealen manipulieren ließen. „Die typische Patientin ist intelligent, hat sich das Geld für den Eingriff selbst verdient, ist gut informiert, hat hohe Erwartungen an Kompetenz und bringt eine genaue Vorstellung mit.“ Der Trend? „Das natürliche, nicht operiert wirkende Erscheinungsbild – und die rasche Rückkehr in Beruf und ins Alltagsleben.“

Der Arzt operiert an die 220 Nasen im Jahr. Ein Drittel der Eingriffe ist kosmetischer Natur, ein Drittel medizinisch veranlasst, vor allem, um Atemprobleme zu beheben. Patienten mit Lippen-Kiefergaumenspalte sind ein Spezialgebiet Gassners. Er hat mit seinem Kollegen Kofi D. Boahene eine Stiftung initiiert. Ärzte operieren Patienten, die unter Unfall- oder Brandfolgen leiden, die eine angeborene Fehlbildung haben oder wegen eines Tumors eine Gesichtsoperation brauchen. Am PC in seiner Regensburger Klinik zeigt Gassner Fotos eines 17-Jährigen mit Lippen-Kiefergaumenspalte, der entstellt war und fast dauerhaft über den Mund atmete. Der Eingriff bedeute viel für die Patienten wie den Jugendlichen. „Die gehen das Leben dann ganz anders an.“

