Der Glaubenskrieg um das RKK geht weiter

Von Marion Koller

Mail an die Redaktion Der Ernst-Reuter-Platz heute: Stadt, Unternehmen und Wissenschaftler wünschen sich dort ein Kultur- und Kongresszentrum. Foto: Haala

Das Kepler-Areal aus der Vogelperspektive: Dort soll das Kultur- und Kongresszentrum entstehen. Foto: Winter

Sehr zufrieden: Die RKK-Gegner im Juli 2018 mit den Unterschriftenlisten Foto: Wendl

Bei der Ideenwerkstatt diskutierten 1500 Bürger mit. Foto: Effenhauser/Stadt

Regensburg.Es gibt kein zweites Vorhaben, das die Regensburger so entzweit wie das Kultur- und Kongresszentrum (RKK). In drei Bürgerentscheiden zwischen 1999 und 2006 haben sie den Standort Donaumarkt abgeschmettert. Am 14. Oktober 2018, dem Tag der Landtagswahl, kommt der vierte Bürgerentscheid zum Kultur- und Kongresszentrum – diesmal am Ernst-Reuter-Platz.

Wieder gehen die Meinungen weit auseinander. Seit Monaten kämpfen die Gegner in der Bürgerinitiative (BI) „Kein RKK auf dem Kepler-Areal“ gegen das Vorhaben. Sie haben die Unterschriften für den Bürgerentscheid zusammengetragen. Prominente Regensburger wie Reinhard Kellner, Vorsitzender der Sozialen Initiativen, und Dr. Achim Hubel, emeritierter Professor für Denkmalpflege, wirken mit. Die BI befürchtet, dass ein RKK einseitig den Interessen der Kaufleute, Unternehmen und Hochschulen dient, mehr Verkehr in die Innenstadt zieht und Parkbäume vernichtet.

Einen Flickenteppich verhindern



Seit gestern trommeln nun die Befürworter für ihre Kampagne „Kein Denk- und Planungsverbot für das RKK“. Auch in ihren Reihen werben bekannte Gesichter. Buchhändler Ulrich Dombrowsky, zugleich Vorsitzender von Faszination Altstadt, OTH-Vizepräsident Prof. Dr. Ralph Schneider, Hotelbesitzerin Kathrin Fuchshuber und der suspendierte OB Joachim Wolbergs zählen dazu.

„Mein Vater hat sich für eine Universität in Regensburg engagiert. Auch ein RKK wird Impulse für die Altstadt, den Wissenschafts-Standort und die Kulturszene ermöglichen.“ Stefan Aumüller, Inhaber der Druckerei Aumüller undBefürworter des Regensburger Kultur- und Kongresszentrums



Bei der Pressekonferenz in den Räumen des Stadtmarketings erinnerte Stefan Aumüller, Mitinhaber der gleichnamigen Druckerei daran, dass sich auch gegen die Universitätsgründung 1967 viele Regensburger gewehrt hätten. Damals sei ebenfalls gefragt worden: „Brauchen wir das? Wer verdient sich eine goldene Nase dabei?“

Inzwischen sind an Universität und OTH 30 000 Studierende eingeschrieben. Die Universitätsklinik floriert. „In einer Stadt ist viel möglich, wenn Impulse gesetzt werden“, betonte Aumüller.

Statt Autos sollen Busse und Tram rollen

Prof. Schneider sagte, die Hochschulen bräuchten dringend Räume für größere Kongresse. Kathrin Fuchshuber und Ulrich Dombrowsky forderten, das Regensburger Kultur- und Kongresszentrum solle auf jeden Fall weitergeplant werden. „Sonst bekommen wir einen Flickenteppich“, befürchtet Fuchshuber. Schließlich will die Stadt nicht nur das RKK bauen, sondern das Stadt-Entrée zwischen Bahnhof und Maxstraße neu gestalten. Es sollen weniger Autos, dafür aber Busse und Tram rollen. Die Aufenthaltsqualität soll sich durch mehr Grün verbessern.

Dritter Entscheid ging knapp aus



Die Regensburger können sich nicht über ein RKK einigen, doch Ruhe lässt es ihnen auch nicht. Die erste, kleine Stadthalle stand seit 1910 im Stadtpark, sie wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Seit 1949 wurde immer wieder geplant und verworfen: auf dem Messerschmitt-Gelände, auf dem Standort des Parkhotels Maximilian, im Thurn-und-Taxis-Schlosspark. 1981 gab es erste Pläne für ein RKK am Donaumarkt, damals ein Parkplatz. Auch dieser Vorstoß scheiterte. Die nächste Initiative durch den früheren OB Hans Schaidinger 1996 stoppte drei Jahre ein Bürgerentscheid. 67,5 Prozent stimmten gegen den Standort. Das ging so weiter.

Beim Bürgerentscheid 2004 votierten 62 Prozent dagegen. Der dritte Entscheid 2006 ging knapp aus: 53,1 Prozent waren gegen ein RKK. Nun geht die unendliche Geschichte also weiter. Und zwar so emotional wie damals. Beim Pressegespräch kann sich Kathrin Fuchshuber einen Seitenhieb auf die Gegner nicht verkneifen. „Am heutigen Tag zu sagen, wir wollen das nicht, obwohl wir ja gar nicht wissen, was rauskommt, ist kurzsichtig.“ Sie ärgert sich darüber, dass die BI das Projekt mit dem Thema sozialer Wohnungsbau verknüpft.

Die Bürger haben mitgeredet

Einen Unterschied zwischen der heutigen Planung und früher: Diesmal redeten bei den städtischen Ideenwerkstätten die Bürger mit – immerhin 1500. Planungsbüros von außen koordinierten und arbeiteten die Vorschläge ein. Bei einer anschließenden Befragung, wie wichtig den Regensburgern die zentrale Bus-Drehscheibe, die Verkehrsführung, das öffentliche Angebot im RKK und die Neugestaltung des Stadt-Eingangs sind, kochte aber Kritik hoch, weil es nicht die Möglichkeit gab, eines der Vorhaben abzulehnen. Von „Suggestivfragen“ war die Rede.

RKK könnte bis zu 78 Millionen Euro kosten

Eines ist klar: Befürworter und Gegner wünschen sich das Beste für die Stadt, aber aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln. Reinhard Kellner von der BI hält mehr sozialen Wohnungsbau durch die Stadtbau GmbH für wichtiger als das Großprojekt RKK, das laut einem Gutachten 63 bis 78 Millionen Euro verschlingen könnte. Prof. Achim Hubel will verhindern, dass alte Alleebäume weichen müssen.

Ungewöhnliche Allianzen haben sich gebildet. CSU-Stadträtin Dr. Astrid Freudenstein ist zu den Gegnern gestoßen. Begründung: Die Stadt müsse erst ihr Verkehrsproblem in den Griff bekommen. Künstlerin Regina Hellwig-Schmid und Musiker Markus Fritsch zählen zu den Befürwortern, weil sie sich Veranstaltungsräume wünschen.

Alle Argumente sind auf den beiden Websites zu finden

Auch die RKK-Freunde sind sich im Klaren darüber, dass sie der Stadt und den Planern auf die Finger schauen müssen, damit ein bürgerfreundliches Kultur- und Kongresszentrum, eine lebenswerte Stadtmitte und eine hervorragende Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz herauskommen.

Die Regensburger können sich ab sofort auf den Websites denkenundplanen.de und www.kein-rkk.de über beide Positionen informieren. Michael Quast vom Stadtmarketing rät dazu. Seine Sorge: „Sollte am 14. Oktober dagegen entschieden werden, ist das Ding tot.“

