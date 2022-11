Menschen, die bewegen Der große MZ-Jahresrückblick: Das Jahr 2022 in all seinen Facetten von Isolde Stöcker-Gietl

Moderatorin Marina Gottschalk (im Bild mit Sternekoch Anton Schmaus) wird mit Martin Lindner durch den Abend führen.

Regensburg. Ein Rimbacher spielt beim Eberhofer-Krimi mit, ein Regensburger fotografiert die Stars auf dem roten Teppich und eine Familie aus Cham reist durch ganz Europa: Menschen, die im Jahr 2022 Schlagzeilen gemacht haben. Gemeinsam mit ihnen blicken wir zurück.

Bundesweite Schlagzeilen: Auch in diesem Jahr haben die Oberpfalz und der Landkreis Kelheim immer wieder überregionale Aufmerksamkeit erregt. Etwa mit einem verrosteten Audi 100 Coupé, das bei Sanierungsarbeiten aus dem Pfreimdstausee gezogen wurde. Seitdem rätselt die Nation, ob das Gefährt womöglich Schauplatz eines Verbrechens war oder einfach nur illegal entsorgt wurde. Oder die jüngste Entdeckung des Guide Michelin, die selbst Feinschmecker nicht auf dem Schirm hatten: Mit dem Landgasthof Hummel in Duggendorf hat jetzt auch der Landkreis Regensburg Sterneniveau. Tierfreunde wiederum bewegten die Farbattacken auf Kelheimer Katzen durch einen Unbekannten und ein ausgewachsener Puma, der bei einer Fahrzeugkontrolle in der Oberpfalz in einer Holzkiste entdeckt wurde.

Bei der regionalen Gala „Menschen, die bewegen“, wird an die großen und kleinen Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres 2022 noch einmal erinnert. Die Gemeinschaftsproduktion von Mittelbayerische Zeitung und TVA Ostbayern wird mit geladenen Gästen im Akademietheater Regensburg aufgezeichnet und am 3. Dezember um 19 Uhr auf TVA Ostbayern und www.mittelbayerische.de gesendet. Moderieren werden die etwa zweistündige Gala Marina Gottschalk und Martin Lindner.

Nach zwei Jahren, die geprägt von der Pandemie waren, ist das Leben 2022 wieder bunter und ereignisreicher verlaufen. Volksfeste, die Frühjahrs- und Herbstdult und der Gillamoos fanden statt. Auch der Further Drachenstich kehrte zurück. Apropos Drachenstich: Für Tradinno, den Hightech-Drachen, der mit seinen zwölf Jahren inzwischen auch nicht mehr der Allerjüngste ist, gab es in diesem Jahr eine Rundum-Inspektion. Ein spannender Besuch im Innenleben des bekanntesten Furthers, der auch bei der Gala Thema sein wird.

Zum Thema bekannt: Ein junger Mann aus dem Landkreis Cham war in diesem Jahr im deutschsprachigen Raum in allen Kinos zu sehen. Johannes Berzl spielte an der Seite von Sebastian Bezzel im neuesten Eberhofer-Krimi „Guglhupf-Geschwader“ den Lotto-Otto. Schon unmittelbar nach dem Kinostart wurde er auf der Straße als Lotto-Otto gegrüßt und erkannt. Wie sich das Leben des Studenten mit der beliebten Krimireihe verändert hat, erzählt er im Interview mit Martin Lindner.

Veränderung, das ist auch das, was die Grande Dame der Regensburger Kabarettszene, Inge Faes, in diesem Jahr zelebriert. Stück um Stück verabschiedet sie sich vom Ensemble des Statttheaters. „Im Abgang blumig“, heißt ihr letztes Programm, über das sie auch bei der Gala sprechen wird.

Der Krieg in der Ukraine bewegt die Menschen seit Februar. In der Oberpfalz und im Landkreis Kelheim haben Geflüchtete Hilfe gesucht und gefunden. Doch die Folgen bekommen inzwischen alle Menschen zu spüren. Die Energiekosten schießen in die Höhe, die Inflation liegt bei zehn Prozent. Arno Birkenfelder und Monika Hölzl von den Rengschburger Herzen begegnet diese Not inzwischen tagtäglich. Die Lebensmittel, die das Team organisiert und kostenlos an Bedürftige verteilt, reichen längst nicht mehr aus, um alle leeren Taschen zu füllen. Auch die Spendenbereitschaft ist zurückgegangen. Inzwischen sind die Rengschburger Herzen gezwungen, den Verteilrhythmus zu strecken. Was sie in ihrer Arbeit erleben und auch wie es ist, Menschen eine besondere Freude zu machen, das werden sie bei der Gala erzählen. Zu den weiteren Studiogästen zählen der Speaker des Jahres, Neurowissenschaftler Volker Busch, Roter-Teppich-Fotograf Rainer Fleischmann, die Eisbären Max Kaltenhauser und Peter Flache sowie Polizeioberrat Thomas Hecht, der beim diesjährigen G7-Gipfel in Elmau im Einsatz war.

Unterstützung für Region

Die musikalische Umrahmung übernimmt ein alter Bekannter: Sänger Markus Engelstaedter tritt mit Pianist Bernd Meyer auf. „Menschen, die bewegen“ wird auch in diesem Jahr eine ostbayerische Institution mit einer Spende unterstützen. Der Preis wird im Rahmen der Show überreicht. Hauptsponsor ist wieder das BMW Group Werk Regensburg, Co-Sponsor die Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf.