2021 Der große Oberpfälzer Jahresrückblick Überraschende Abschiede und eine denkwürdige Fußballnacht: Wir blicken zurück auf die größten Ereignisse in de Oberpfalz.

Von Andreas Brey

Mail an die Redaktion Nach 43 Jahren war Schluss in der ältesten McDonald’s der Oberpfalz. Aber das war nicht der einzige Abschied im Jahr 2021. Foto: Lex

Regensburg.2021 gab es in der Oberpfalz viele Geschichten, die in Erinnerung bleiben. Los ging es mit enttäuschten Skifahrern und verärgerten Pendlern. Es folgen ein kulinarischer Sterne-Regen, gleich mehrere überraschende Abschiede und eine verzweifelte Suche mit Happy End.

Januar: Enttäuscht Skifahrer und verärgerte Pendler

Das Jahr beginnt mit einer schlechten Nachricht für alle Wintersportler. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Skigebiete geschlossen. Es ist plötzlich still auf den Hängen des Bayerischen Waldes. Auch an den Grenzübergängen Waldmünchen und Furth im Wald herrscht Stillstand. Weil Tschechien plötzlich als Hochrisikogebiet gilt, dürfen Grenzgänger dort nur mit einem höchstens 48 Stunden alten Test einreisen. Mega-Staus sind die Folge.

Februar: Historischer Pokalsieg und ein 90. Geburtstag

Die Jahn-Spieler jubeln nach ihrem historischen Sieg gegen Köln. Foto: Nickl Andreas

Was für eine Nacht: Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg wirft den und zieht als einziger bayerischer Verein ins Viertelfinale ein. Etwas zu feiern gibt es zwei Tage später auch in Schwandorf. Hans Schuierer, Symbolfigur des Wackersdorf-Widerstandes und . Eine traurige Nachricht ereilt die Fans der ZDF-Krimireihe „Kommissarin Lucas“. Gedreht wird künftig in Nürnberg statt Regensburg.

März: Neun Sterne und eine Zwangspause

Für Sternekoch Anton Schmaus gab es 2021 einen weiteren Stern. Foto: Florian Hammerich

Ein „Sterne“-Regen bricht herein. Der Restaurantführer Guide Michelin adelt acht Restaurants in der Oberpfalz mit insgesamt neun Sternen. Neu: Anton Schmaus (Foto) bekommt neben dem Stern für das „Storstadt“ noch einen für sein „Aska“. Der zählen erstmals zu dem erlauchten Kreis. Und zweifach dekoriert wird wieder Hubert Obendorfer in Hofenstetten. Zum Nichtstun verdammt ist der SSV Jahn Regensburg. Acht Coronafälle und die damit verbundene Quarantäne stoppen den Fußball-Zweitligisten.

April: Gelungene Annonce und wilde Pinkler

„ “: Mit dieser Anzeige in der Mittelbayerischen sorgt Kabarettist Hannes Ringlstetter am 1. April bayernweit für Schlagzeilen. Er hat die Lacher damit auf seiner Seite. Einem Regensburger Gastronomen indes vergeht das Lachen. Der Inhaber des Meridiano erhält nach seiner Teilnahme an der . Nicht zum Lachen finden die Anwohner das, was sich am Grieser Spitz an schönen Abenden abspielt. Die Lokale haben zu, also wird draußen gefeiert. Es ist der Start in die „Wildpinkelsaison“ 2021.

Mai: Bayerns Bierkönigin und ein letzter Termin

Sarah Jäger ist die erste Bayerische Bierkönigin aus der Oberpfalz. Foto: Peter Kneffel/dpa

Sarah Jäger gelingt etwas, was zuvor noch keiner Oberpfälzerin gelungen ist. Die 31-Jährige gewinnt die Wahl zur „Bayerischen Bierkönigin“. Es warten viele Termine auf die Schwandorferin. Seinen letzten Termin vor dem Landgericht hat der Ex-Oberbürgermeister-Kandidat der Regensburger CSU, Christian Schlegl. Es geht um finanzielle Zuwendungen für den Kommunalwahlkampf 2014. wegen zweifacher Beihilfe zur Steuerhinterziehung verurteilt.

Juni: Ein Wal im Regen und eine bittere Absage

Der „Wal vom Regental“. Foto: altrofoto.de Foto: Uwe Moosburger

Es ist für uns eines der Bilder des Jahres: Uwe Moosburgers Luftaufnahme „Der Wal vom Regental“ – aufgenommen bei Heiligenhausen (Markt Regenstauf). Spektakuläre Fotos entstehen Mitte Juni auch bei einer partiellen Sonnenfinsternis, als sich der Mond ein Stück vor die Sonne schiebt. Keine schönen Bilder wird es hingegen von den Regensburger Schlossfestspielen geben. . Der Großteil der Stars, die gebucht waren, sollen 2022 kommen.

Juli: Der Handstand-Lucki und ein Stillstand

Der Juli beginnt mit einer Schock-Nachricht für Fans von Ludwig „Handstand-Lucki“ Hofmaier. Sein Spitzname rührt aus dem Jahr 1967, als er sich von Regensburg aus auf den Weg nach Rom machte – wohlgemerkt, auf den Händen. In der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ avancierte der Wahl-Oberpfälzer zum Publikumsliebling. Nun gab er seinen Rückzug bekannt. Der „Lucki“ geht in Rente. Nichts geht mehr . Die Bänder stehen tagelang still. Mikrochips fehlen.

August: Veränderungen bei McDonald’s und Conti

Nach 43 Jahren schließt der älteste McDonald’s der Oberpfalz. einst begonnen. Nun ist Schluss. Der Grund: Die Küche ist zu klein für die heutigen Anforderungen. Der Abbau unausweichlich. Für einen Rückzug entscheiden sich auch 700 Mitarbeiter des Automobilzulieferers Continental. Sie nutzen Altersteilzeiten oder Vorruhestandsregelungen. Die Rede ist von insgesamt 2000 Stellen, die in Regensburg gestrichen werden sollen.

September: Von Gold, Silber und unbekannten Räubern

Thomas Schmidberger sitzt mit seiner Silbermedaille bei der Siegerehrung. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance/dpa

Tischtennisspieler Thomas Schmidberger aus dem Bayerischen Wald verpasst bei den Paralympics in Tokio die erste Goldmedaille für Deutschland knapp. Nach seiner knappen 2:3-Finalniederlage gegen den chinesischen Seriensieger Panfeng Feng bekommt er Silber. Auf Gold, Silber und andere Dinge haben es auch zwei unbekannte Männer abgesehen, die in Lappersdorf (Kreis Regensburg) ein Rentner-Ehepaar im Schlaf überraschen und ausrauben. Die Spur führt die Polizei zu einer früheren Angestellten der Opfer. Sie soll die Drahtzieherin sein.

Oktober: Verzweifelte Suche und ein Happy End

Es ist die wohl schönste Nachricht des Jahres: „Julia wurde gefunden!“ Die Achtjährige war bei einer Wanderung im Grenzgebiet zwischen der Oberpfalz und Tschechien verschwunden. Nach zwei Tagen verzweifelter Suche am Grenzberg Cerchov konnten alle aufatmen. Auf die Suche machen müssen sich auch die Bosse des SSV Jahn Regensburg. Denn .

November: Zwei bemerkenswerte Gerichtsurteile

In einem ICE von Passau nach Hamburg kommt es zu einem Attentat: . Vier Menschen werden teils schwer verletzt. Der November bringt zwei bemerkenswerte Gerichtsurteile im Zusammenhang mit der Regensburger Spendenaffäre. Der Bundesgerichtshof . Das bedeutet, dass der früherer Regensburger OB sich erneut vor Gericht verantworten muss und ihm eine härtere Strafe droht. Beendet ist der (CSU). Das Urteil: 120 000 Euro Geldstrafe wegen Erpressung und Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Die Revision läuft.

Dezember: Kittels Klagen und das Alex-Aus

Veranstalter Peter Kittel will die Schließung des romantischen Weihnachtsmarkts im Innenhof von Schloss Thurn und Taxis nicht kampflos hinnehmen. jedoch. Umstellen müssen sich auch Bahnreisende in der Oberpfalz. Denn die blau-weißen Regionalzüge des Bahnbetreibers Alex gehören bald der Vergangenheit an: Ab Dezember 2023 betreiben andere Unternehmen .