Tradition Der große Volksfestvergleich „Ozapft is!“ – Die Volksfestsaison steht an. Herkunft, Highlights und Zahlen: drei regionale Feste im Vergleich.

Sabrina Beer

Mail an die Redaktion Die Regensburger Herbstdult findet dieses Jahr vom 23. August bis zum 8. September statt. Foto: Daniel Steffen

Regensburg.Kinder mit Zuckerwatte in der Hand, verliebte Pärchen mit einem Lebkuchenherz um den Hals, Menschen aller Generationen in Tracht: ein Bild, das jeder Bayer kennt. Wenn sich der Duft von gebrannten Mandeln und Bratwürsten einstellt, ein lautes Prosit aus den Zelten schallt und aufgeregtes Kreischen in so manchem Fahrgeschäft ertönt, ist klar: Die Volksfestsaison hat wieder begonnen. Im Brauchtum verankert, haben diese regionalen Feste eine lange Tradition. Wir haben nachgeforscht, was die drei größten Volksfeste der Region ausmacht und wie sie entstanden sind: Regensburger Dult, Straubinger Gäuboden- und Münchner Oktoberfest im Vergleich.