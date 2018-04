Kirche Der Herr Pfarrer und die Freiheit Manfred Müller ist evangelischer Pastor in Regensburg. Er ist ein tiefsinniger Prediger, aber kein Sonntagsredner.

Von Heike Sigel

Mail an die Redaktion Pfarrer Dr. Manfred Müller predigt in der Evangelisch-Lutherischen Kirche St. Markus in der Regensburger Killermannstraße. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Dr. Manfred Müllers Predigten nimmt man mit nach Hause. Zumal als Katholikin, die nur zweimal im Jahr, am Heiligen Abend und an Ostern, die evangelische Kirche besucht, der protestantischen Familie zuliebe. Die „kleinen Reden“, wie Manfred Müller seine Predigten manchmal nennt, gehen einem nicht mehr aus dem Kopf. Sie stellen Fragen, ohne einfache Antworten zu geben. Sie sind intellektuell, aber nicht abgehoben. Durchdacht und doch voller Zweifel. Und sie gehen ans Eingemachte.

Heiliger Abend 2015. Das Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise. In der rappelvollen Kirche von St. Markus, der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde im Westen Regensburgs, ist Pfarrer Manfred Müller voller Zuversicht. Deutschland könne sich freuen, sagt er sinngemäß, dass es aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke in der Lage sei, so vielen Flüchtlingen zu helfen. In dem Jahr war in Deutschland noch viel von einer Willkommenskultur die Rede.

Viele Flüchtlinge kennt der Pastor persönlich

Zwei Jahre später sieht die Sache schon ganz anders aus. Der Wind hat sich gedreht. Ängste vor Überfremdung sind spürbar. Heiliger Abend 2017. Manfred Müller steht wieder vor seiner Kirchengemeinde. Der Geistliche im schwarzen Talar stellt unvermittelt eine entscheidende Frage. „Was“, so sagt er, „was setzen wir Christen der derzeitigen Situation eigentlich entgegen?“. Gute Frage. Ja, was?

„Eine Stunde in der Woche mit einem Kind ein bisschen Deutsch zu machen, das muss doch möglich sein, das ist doch nicht zu viel verlangt.“ Manfred Müller, evangelischer Pfarrer



März 2018. Im Gespräch mit der Sonntagszeitung ist die Flüchtlingskrise wieder Thema. Manfred Müller kennt viele Flüchtlinge persönlich. Das Thema treibt ihn nach wie vor um. „In unserer Bürokratie sind die Flüchtlinge nur Nummern oder Fälle“, gibt er zu bedenken. „Kennt man aber die einzelnen Lebensgeschichten, ändert sich ganz oft auch der eigene Blickwinkel.“ Müller ist kein naiver Weltverbesserer, kein Sonntagsredner. Vor der „nicht funktionierenden europäischen Flüchtlingspolitik“, verschließt er die Augen ebenso wenig wie vor den zweifellos existierenden Problemen in puncto Integration – und zwar auf beiden Seiten. „Deshalb darf man aber nicht nichts tun“, sagt der Theologe entschieden.

Sonst eher bedächtig, redet Manfred Müller sich jetzt richtig in Rage. „Ich bin so enttäuscht von den Christen, die einfach nichts tun. Es geht nicht darum, politische Probleme zu lösen und selbst Politiker zu werden. Aber als Menschen wollen wir uns doch um einzelne andere Menschen kümmern, denen es schlecht geht. Das müssen wir doch tun! Es geht doch nicht, immer nur zu reden. Eine Stunde in der Woche mit einem Kind ein bisschen Deutsch zu machen, das muss doch möglich sein, das ist doch nicht zu viel verlangt.“

Wer jetzt mutmaßt, dass Müller eben Pfarrer sei und sozusagen von Berufs wegen so argumentieren müsse, der macht es sich zu einfach. Der 64-Jährige bedient nicht nur keine Klischees, sondern er versucht sie auch aktiv abzuschütteln. Denn obwohl er seinen Beruf liebt, will Müller auf keinen Fall der typische „Herr Pfarrer“ sein, bei dem man sich reflexhaft für den geschwänzten Gottesdienstbesuch am Sonntag entschuldigt, wenn man ihn zufällig beim Wochenendeinkauf trifft.

Der Gottesdienstbesuch soll nicht zur Pflichtübung verkommen

Dass manche seiner Gemeindemitglieder die Kirche lediglich an Weihnachten und Ostern von innen sehen, stört ihn kein bisschen. „Ich lehne es komplett ab, den Gottesdienstbesuch zum Maßstab schlechthin zu machen. Jeder, der in St. Markus sagt ,ich gehöre hier dazu‘, der ist richtig. Da muss er nicht zwingend noch eine Pflichtübung in Form eines Gottesdienstbesuches absolvieren, um sozusagen ein ,richtiger Christ‘ zu sein. Das entspricht nicht meiner Auffassung vom freien Gewissen und der Verantwortung, die jeder für sich selber hat.“ Das Thema Freiheit zieht sich wie ein roter Faden durch Müllers Leben. Martin Luthers berühmte Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ kommt einem sofort in den Sinn, wenn man sich länger mit dem gebürtigen Heidelberger unterhält. Zitat Müller: „Freiheit ist für mich das Wichtigste.“

„Politisch wach“ ist Manfred Müller schon als Jugendlicher gewesen. Was fast unumgänglich war, wenn man, wie er, mitten in der 68er-Zeit im Zentrum Münchens lebte. Bereits 1962 zog Müller mit seiner Familie in die Landeshauptstadt. Er wuchs im Lehel auf. Sein Gymnasium lag an der Münchener Freiheit, der Schulweg führte direkt über die Leopoldstraße. „Es gab viele Tage, an denen demonstriert und sogar geschossen wurde“, erinnert er sich. „An der Schule wurde gestreikt, wir haben diskutiert, da war schon was los damals.“ Seine Schulzeit empfand Manfred Müller als streng und brutal. „Man darf nicht vergessen: Die Lehrer zu der Zeit waren ja teilweise noch alte Kriegsteilnehmer, die den autoritären Stil durchziehen wollten. Wenn man deren Unterricht nicht miterlebt hat, dann kann man sich das heute gar nicht mehr so richtig vorstellen.“

„Für die Wirtschaftwundergeneration damals gab es nichts Wichtigeres als Auto, Haus, Ferienhaus, zweites Auto. Man studierte Jura oder Medizin. Aber ich wollte das nicht.“ Manfred Müller



Der freiheitsliebende Schüler ließ sich die Haare wachsen, wiederholte die zehnte Klasse und entschied sich nach dem Abitur dann ausgerechnet für ein Theologiestudium. Warum? „Für die Wirtschaftwundergeneration damals gab es nichts Wichtigeres als Auto, Haus, Ferienhaus, zweites Auto. Es ging immer nur ums Geldverdienen in diesen besseren Münchner Kreisen. Man studierte Jura oder Medizin. Aber ich wollte das nicht.“

Müller las Freud, suchte Antworten, liebäugelte mit der Philosophie, engagierte sich aber auch in der Kirchengemeinde, in der es eine gute Jugendarbeit gab. Die Kirche hat ihn mitgeprägt. „Außerdem ist man im Pfarrerberuf ,Philosoph mit Alltagsabteilung‘, das hat mich angesprochen“, sagt er.

Auf die Frage, ob sich im grauen Berufsalltag die Erwartungen wirklich erfüllt haben, antwortet Müller wie aus der Pistole geschossen: „Ja, denn man hat erst den Luxus eines wunderbaren Studiums, danach ist man ein kleiner Beamter ohne wirklichen Chef und Leistungsdruck, man trifft Schüler, deren Eltern, alte Menschen mit wunderbaren Biografien, man fährt auf Konfirmandenfreizeiten und darf einmal in der Woche eine kleine Rede halten – ja, Pfarrer ist ein wirklich schöner Beruf.“ Trotzdem sei das Theologiestudium nur bedingt hilfreich. „Bei einer Beerdigung zum Beispiel, da muss man authentisch sein, als Mensch. Da kann man nicht mit Berufswissen auftrumpfen und etwas Gelerntes abspulen.“

Pläne für die Zeit nach der Pensionierung

Als „kleiner Beamter“ bei der bayerischen Landeskirche arbeitete Müller zunächst als Vikar in Augsburg. 1986 schloss er in Wien seine Promotion über die „Rechtstheologie nach dem Zweiten Weltkrieg“ ab, danach ging er für vier Jahre als Pfarrer nach Erlangen. Nach weiteren Stationen in München und Nürnberg kam Manfred Müller mit seiner Frau und der kleinen Tochter 2002 nach Regensburg in die Gemeinde St. Markus. Seinen katholischen Namensvetter, den damals noch amtierenden Regensburger Bischof Manfred Müller, hat er nie kennengelernt. Von der Ökumene in der Domstadt schwärmt er dennoch in den höchsten Tönen. In seiner Freizeit schraubt der Familienvater – seine Tochter wird in diesem Jahr 18 – gerne an alten Motorrädern herum.

„Die genau passende Aktivität für einen Ostersonntag wäre für mich, mit meinem Motorrad alleine durch Italien zu fahren.“ Manfred Müller



Nach der Pensionierung im nächsten Jahr kann er sich gut vorstellen, „wieder mehr in den Motorradankauf und -verkauf einzusteigen.“ Regensburg wird er dann wohl den Rücken kehren. Seine Frau und er machen schon Pläne. „Als neuer Wohnsitz sind Frankfurt an der Oder, Wien oder London im Gespräch. Aber eine eigene Motorradwerkstatt in London, das wird wohl zu teuer werden“, meint Manfred Müller schmunzelnd. Und was ist mit seiner Gemeinde, die er traurig zurücklassen muss? Auch da ist der Herr Pfarrer, wie so oft, pragmatisch. „Nach fünfzehn Jahren ist es der St.-Markus-Gemeinde zu wünschen, dass sie auch einmal einen anderen Stil kennenlernt.“

