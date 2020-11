Anzeige

Kriminalität Der Höschen-Dieb wurde gestellt Der 29-Jährige hatte Dutzende Damenslips gestohlen und gehortet. Die Polizei in Hof stellte das Diebesgut sicher.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Unterhosenseriendieb wurde in Hof von der Polizei gestellt. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hof.Einen Unterhosen-Seriendieb hat die Polizei in Hof gestellt. Der 29-Jährige hatte Dutzende Damenslips in seiner Wohnung gehortet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anfang Oktober soll er die ersten Slips von einem Wäscheständer geklaut haben, danach kehrte er zum Tatort zurück und langte wieder zu. 22 Unterhosen verschwanden.

Vorliebe für teure Slips

Der Verdacht fiel auf den 29-Jährigen, der in der Nähe wohnte. Als die Polizisten seine Wohnung durchsuchten, wurden sie fündig: „Wie erhofft entdeckten sie mehrere Höschen - sogar weit mehr als sie erwarteten“, heißt es in der Mitteilung. Insgesamt waren es 54 Damenslips im Wert von mehreren hundert Euro. Der Mann gestand die Tat. „Manche Leute haben ja eine Vorliebe dafür“, sagte ein Polizeisprecher auf die Frage nach dem Motiv.

Eine Frau zeigte den Dieb an

Die Polizisten stellten die „Beweismittel“ sicher. Die Frau, die die Anzeige erstattet hatte, erkannte ihre Unterhosen - die restlichen müssen noch zugeordnet werden. Nun haben die Ermittler einen außergewöhnlichen Aufruf: „Frauen, denen in der letzten Zeit auch Slips abhandenkamen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hof in Verbindung zu setzen.“