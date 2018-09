Parteien Der inszenierte Mutmachtag der CSU Die CSU will den dauerhaften Verlust der absoluten Mehrheit nicht hinnehmen, bäumt sich auf, kämpft, wirbt, warnt und fleht.

Von Christoph Trost und Marco Hadem

Mail an die Redaktion Ministerpräsident Markus Söder steht nach seiner Rede zum Abschluss des CSU-Parteitags mit Bundesinnenminister Horst Seehofer zusammen auf der Bühne, über ihnen steht „Ja zu Bayern“. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Welch eine Inszenierung. Gemeinsam kommen Horst Seehofer und Markus Söder in den überfüllten und überhitzten Parteitags-Saal. Der Parteichef und der Ministerpräsident nehmen extra den langen Weg, kämpfen sich im Münchner Postpalast durch die Menge, steigen gemeinsam auf die Bühne, winken den Delegierten zu.

Vier Wochen sind es noch bis zur bayerischen Landtagswahl. Und noch nie in den vergangenen Jahrzehnten stand die CSU so unter Druck wie dieses Mal. Nur noch 35 bis maximal 36 Prozent in allen aktuellen Umfragen – die Verteidigung der absoluten Mehrheit dürfte nahezu ausgeschlossen sein. Hinzu kommt der neue Koalitionsstreit in Berlin - und ein Parteichef, der als Bundesinnenminister unter Druck steht.

„Das Rückgrat für Bayern ist die Christlich-Soziale Union, das sind wir.“ Ministerpräsident Markus Söder



Inmitten dieser brenzligen Situation sucht die CSU auf ihrem Parteitag den Befreiungsschlag. Gemeinsam wollen Seehofer und Söder die Trendwende einleiten. Deshalb diese öffentliche Demonstration der Geschlossenheit. Und Seehofer und Söder haben auch eine gemeinsame Hauptbotschaft, die sich durch den gesamten Parteitag zieht: Die CSU habe Bayern stark gemacht – und nur mit einer starken CSU werde Bayern so bleiben, wie es ist. „Das Rückgrat für Bayern ist die Christlich-Soziale Union, das sind wir“, ruft Söder ganz am Ende seiner gut 80-minütigen, umjubelten Rede den 800 Delegierten zu. „Es wäre echt Bayern zu schade, um es in falsche Hände zu geben.“

Söder spricht von „ernsten Situation“

Söder versucht letztlich, die Wahl am 14. Oktober zu einer Abstimmung nicht nur über Parteien und Personen zu deklarieren, sondern über die Stabilität des Landes – und sogar über die Zukunft der Demokratie. „Wir befinden uns in einer ernsten Situation – nicht nur für die CSU, sondern für die Demokratie in unserem Land“, erklärt er. Noch nie sei die Demokratie so zersplittert gewesen. Und dann ruft er: „Wir wollen keine Kommunisten und Rechtsextreme, die den Landtag dominieren. Wir wollen einen bayerischen Landtag.“ Während ein Geist der Verunsicherung durch Europa und Deutschland wehe, wolle die CSU für stabile Verhältnisse sorgen – als „einzige verbliebene Volkspartei“.

Söder steht eindeutig im Zentrum dieses Parteitags, den die Regie komplett auf ihn zugeschnitten hat. „Wir brauchen auch immer einen Leader vorne – und den haben wir mit dem Markus“, sagt auch Seehofer. Der Parteichef argumentiert aber ebenfalls, die Entwicklung von einem ehemals sehr armen Land hin zu einem „Premiumland“ wäre ohne die Politik der CSU nicht vorstellbar gewesen. „Unsere Stärke besteht darin, was wir für Bayern geleistet haben.“ Und damit sich an der Stärke des Freistaats nichts ändere, brauche es stabile politische Verhältnisse. „Steht auf, wenn ihr für Bayern seid“, ruft er am Ende.

Nicht Seehofer begeistert

Doch Söder, nicht Seehofer, ist es, der die Delegierten begeistert. Die schlechten Umfragen müssten ein „Weckruf“ sein, betont er und fordert: „Kämpfen, kämpfen, kämpfen!“ Der Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber mahnt ebenfalls, nötig sei eine „Jetzt-erst-recht-Stimmung“. Und Generalsekretär Markus Blume sagt fast flehentlich: „Wir tun das alles aus Liebe“ – nämlich für das Land und seine Menschen.

Auch nach diesem Parteitag der gemeinsamen Selbstvergewisserung und des gegenseitigen Mutmachens weiß aber keiner, wie es am 14. Oktober ausgehen wird. Zwar konzentrieren sich jetzt alle auf die heiße Wahlkampfphase. Aber was, wenn es tatsächlich schief geht? Dann dürften sehr schnell die gegenseitigen Schuldzuweisungen losgehen.

Auffällig auf dem Parteitag ist schon zu Beginn, dass Söder und andere Spitzenpolitiker mit großem Jubel begrüßt werden, der Begrüßungsapplaus für Seehofer aber sehr zurückhaltend ausfällt. Hinterher heißt es, dies sei absichtlich so arrangiert worden, um Söder ins Zentrum zu rücken. Es dürften aber auch die Inhalte sein: Söder klagt in seiner Rede an einer Stelle mit Blick auf die Bundespolitik: „So richtig ist der Rückenwind da nicht spürbar.“ Und über seine Herausforderung sagt er, noch nie sei jemand in Bayern so kurz Regierungschef gewesen, bevor er sich einer Wahl stellen musste.

Kann Seehofer Parteichef bleiben?

Wenn man sich umhört, besteht bei den Delegierten letztlich kein Zweifel, dass Söder auch bei einer Wahlniederlage weiter als Ministerpräsident gesetzt ist. Wie sagt auch Seehofer ganz am Ende: „Er ist schlicht und einfach das Beste, was wir in Bayern haben.“

Aber was ist mit Seehofer, den viele für die schlechten Umfragewerte mindestens mitverantwortlich machen – kann er Parteichef bleiben? „Bis zum 14. Oktober auf jeden Fall“, meint ein Landtagsabgeordneter vielsagend. „Und dann glaube ich, dass es ganz schnell geht.“ Andere warnen, man müsse die nächstes Jahr anstehende Europawahl bedenken. Dafür bewirbt sich derzeit mit Manfred Weber immerhin ein CSU-Vize um ein ganz großes Amt in der mächtigen EU-Kommission.

Klar ist: Am Wahlabend um 18.00 Uhr sind die Stimmungen in der Partei wohl nicht mehr so leicht zu kontrollieren wie auf diesem Parteitag. Die Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte haben ja gezeigt: Wenn es drauf ankommt und eine Wahl naht, dann steht die CSU zusammen. Aber wenn es schief geht, dann können – wie Seehofer einmal sagte – ganz schnell gewisse „politische Prozesse“ einsetzen.

