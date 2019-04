Kultur Der Löwe im Museum ist gezähmt Das Wappentier macht in Regensburg den Grüß-Gott-Onkel. Ab 5. Juni ist das Bayern-Museum für Besucher offen.

Von Marianne Sperb

Merken

Mail an die Redaktion Rundgang Museum der Bayerischen Geschichte mit Dr. Richard Loibl Donaumarkt Foto: altrofoto.de Foto: Uwe Moosburger



Regensburg.Der Sympathieträger der Löwenbrauerei stellt sich in den Dienst der Kultur. Der 4,19 Meter große Kerl mit Masskrug hat neuerdings sein Revier im Foyer des neuen Bayern-Museums am Regensburger Donauufer. Künftig spielt er in der 17 Meter hohen Eingangshalle den Grüß-Gott-Onkel, zeigt sich kinderlieb und begrüßt die Besucher, die zu seinen Füßen auf einer Bank Platz nehmen können.

### ########## ### ############# ####### ### #### ###########, ### ########-########### ########## ## ####### ##########. „### ### ##### ### #### ### ######### ### #### ##### #######“, #### ####### ##### ### #### ### ########### ########## ## ######## ### ##### ########. ### ##-### ### ########é ##### ######## ### ### ############# ######, ### ### ###### ########. #### ####, ### ##### ###############, ##### ##### ######### ########.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### #### ### #### ### ####### #### #####, ######### ### ########## ## ### ### ### ####### ####### ######## ####### ###. ############# ##### ### #########, ## ####### ####### ######## ### ##### ### ######### ########## ### ### ############## ###### ########. ### ### ##### ### #### #######, #### ## ##### #### ##### ##### #####, ### ##### ######## ###### ### #######. „###########!“ ####### ## ###### ### ### ########### ### ######### ### ####. ## ###### #### ## ### ###### #### ######. #####: „### ############## #### ##########.“

#### ######### ##### #######

### ###### #### ### ############### ### ### ######### ##. ######### ##### ## #### ### ## ### ##### ############ ## #####, ######### #########, ######## #########, ####### ######## ###. ### #### ###### ###### ### ########### ########. ### #### ############# ###### #### ####### ###########, ### ###### ### #### ## ################ ###### ## ### ###### ######### ####### – ## #### ### ### #### #####.

####### ### ############# ### ### ########### ######### ####, ##### ## ###### #### #### ##### #############, ### ### ##### ########## ####### ####. ##############, ##-######, ########## ### ############ ###### #### #### #### #### #### ###### ####. ### ####### ###### #####, #### ### ##################### ############ ###. ### ######## ## #####, ### ### ### ### ####### ### ####### ### #### ###, ##### ## ###### #####.

## ###### ##### ### ### ######## ####### #### ####, #### #### #########. „### ##### #### ##### ### ####, #### ######“, #### #####. ## ###### #### ########## ###### #############. „######: #### ## #### #### ######, ########## #### ##### ######-#######.“ ### ############# ### ####### ###### ## ### ############ #### ######## ######## #### ## ###### ##### ### ### #### ### #####-##### ### ###### ### ## ### ##### ### ############### ###.

### ########### ####### ###### #######, ### ### ############## ### ###### ##.. ### ########### ### ###### ### ########## ### #############, #### ### ###########, ### ### ######### ######### ####### ### ### ########## ######### ######, ######## ### ### #### ## ##### ####. #### ### ##### ###### ### ################# #### ##########.

### ### ### #### # ######### ### #### ####### ### ################. ## ###### ##### ### ### ######## ####, ## ####’# ######## #####. ### ### ######### ## #### #### – ## ####, ##### ### #### ######### ######### – ####### #### ### #### ##### #######. ### ############ ###### #### ### #################. ## ##. ######### ##### ### „### ####### ### #### ######“.

## ############ ######’# ## ######## #### ### ### ## ##### ######### #### ##### #####-############: ###### ###########, ##### ####### ##### #############-#####, ### ######### ##### ###### #####. ### ###### ###### ### ############ ######### #### ######## ##### ## ### ##### #######. ####### ############# ##### ###### #### ### ############ #### ########### ###########, ### ### ##### #########: ### ##### ### ######### ############? ### ### ###### ### ###### #####?

########, ### ### ########## #### #### ######, ###### ### ###### ############ ### ### ################ ######, ## ### ### ###### #### ##### ###### ######, ####### ##### ### ### ### ########## ########. ### ####### ### ######### ###########, ### ####### ######## ### ##. #######, ##### ### ### #### ### ##### #######.

### #### #### ### ##### ######### ######## ###, ####### ### ########## ##### ################: ### ############ ##### ########### ##### ####, ###### ### ### ###### ##### ##### ###### ###### ### ##### ######. ### #### ########, #### #########.

### ###### ####### ##### ### ######, ########## ### ####### ######## ### ### ###### ########### ##########. ## ### ########## ###### ### ########, ### ### ### ########## ######. ### ####### ###### ###### #### ### #### ## #### – ##### ### #######, ### ######## ######, ### ##### ########## ######### #########. ### ######## ####### ## ##### ######### #### ##### ######## ############# ### ########## ## ######## ### ##### #### ### ############# ### ### ##### ### ####/#### ### ##### ##, ### #####, ### ## ###### ######### ### ####### ######## ####### ###.

### ##-#### ##### ## ### #### ###### ###. ### ######### ##### ####### ### ##### ### ##### ########## #### ######.

############## ### ###########, ################# ### ###, #####-##### ###### ### ### ###### ## ######: #### ### ###### ## ###### ### ### ### ######## ############# ### ############# #### ### ######. ### ###### #### ########: ### ######### ######## ############# ### ########### ######## ### #### ##### ######### ###### #########. #### ### ### ########, ### ###### ### ### ###### ##### ### ### ##### ######## ###.

#### #### ## ### ######-####.

#### #### ## ### ######.