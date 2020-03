Entscheidung Der MZ-NewsBlog zu den Stichwahlen Wer regiert künftig in Schwandorf, Cham oder Regensburg? Hier lesen Sie alles zum entscheidenden Wahlgang in Bayern.

Regensburg.Nicht in allen Städten, Gemeinden oder Landkreisen in Bayern ist die Wahlentscheidung schon am 15. März gefallen. Wo kein Kandidat auf Anhieb mehr als 50 Prozent der Stimmen holen konnte, gibt es an diesem Sonntag eine Stichwahl. Auch in der Oberpfalz und im Landkreis Kelheim finden einige Stichwahlen statt. Wir halten Sie hier auf em Laufenden.