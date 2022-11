Deutscher Wetterdienst berichtet Der Schnee kommt: Hier könnte es am Wochenende in Bayern glatt werden von Franziska Kirschner

Merken

Mail an die Redaktion Neben Regen soll es an diesem Wochenende den ersten Schnee geben. Foto: PNP

Passau, Stadt.Zusätzlich zum nassen Wetter soll es in einigen Teilen Bayerns nun auch schneien - allerdings nur vereinzelt. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit.

Zunächst kommt es demnach am Freitag zu teils kräftigen Schauern. Ein Frontensystem über dem Atlantik bringe den Niederschlag mit sich, erklärt ein Meteorologe des DWD. In der Nacht zum Samstag sei dann in Oberfranken und der nördlichen Oberpfalz Regen und Schnee zu erwarten.







In Niederbayern rechnet der Meteorologe „höchstens Samstag Nacht in höheren Lagen des bayerischen Waldes“ mit Schnee. Dass dieser liegen bleibt ist laut Wetterexperte unwahrscheinlich, da der Boden noch zu warm ist. In der Donau-Region sei nicht mit Schnee zu rechnen.

In den meisten Teilen Bayerns bleibt es trocken

In Oberfranken sei die Schneewahrscheinlichkeit hingegen sehr hoch. Dort und in der Oberpfalz soll es insbesondere in höheren Lagen zu glatten Straßen kommen, erklärt der DWD. Die Tiefstwerte in der Nacht zum Samstag sollen zwischen fünf und minus ein Grad liegen, in Hochfranken bis minus vier Grad. In den östlichen Mittelgebirgen des Freistaats erwarten die Meteorologen am Samstag auch tagsüber zum Teil leichten Dauerfrost.

In den meisten Teilen Bayerns bleibt es am Samstag aber trocken. Zum Sonntag hin wird es wieder etwas wärmer und trockener: Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen zwei und acht Grad.Für die Nacht zum Montag rechnet der DWD dann wieder mit Niederschlägen. Im Bayerischen Wald und im Oberpfälzer Wald kann es bis in tiefere Lagen Schnee und Glätte geben, sonst soll die Schneefallgrenze bei 800 Meter liegen.

Schneeregen und Schmuddelwetter in Norddeutschland

Noch mehr als in Bayern müssen die Menschen in Norddeutschland in den kommenden Tagen mit Schmuddelwetter und Schneeregen rechnen. Der Gipfel des Brocken 1142 Meter hohen Brocken im Harz war bereits am Donnerstag mit einer dünnen Schicht Neuschnee bedeckt. Am Wochenende sollen die Temperaturen im gesamten Norden um den Gefrierpunkt pendeln, vor allem in der Lüneburger Heide und in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern könnte auch Dauerfrost herrschen. Für die Nacht zum Montag sagte der DWD für Hamburg minus fünf Grad voraus.

− dk/fk/dpa